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78套公寓收據遺失 貴州2男登報 網友：最低調炫富

中國新聞組／北京5日電
兩名男子在貴陽晚報刊登名下78套公寓購房收據遺失的整版聲明，引發社會關注。（取材自鎮貴陽晚報）
兩名男子在貴陽晚報刊登名下78套公寓購房收據遺失的整版聲明，引發社會關注。（取材自鎮貴陽晚報）

貴州兩男子近日在「貴陽晚報」上，登報78套公寓收據遺失的聲明，引發關注，相關話題相繼登上微博熱搜。

據界面新聞報導，遺失聲明指出，兩人不慎遺失貴陽市高新區湖濱路89號某公寓03棟購買收據，遺失收據於6年前開具，共丟失78套公寓購買收據，屬同一小區的同一棟樓。根據二手房網站最新數據顯示，遺失的78套公寓價值約3800萬元（人民幣，以下同）。對此，網友調侃二人登報意圖，是為「炒房」、「低調炫富」等。

其中一名肖姓男子告訴記者，登報是為了補開購買收據，是辦理房產證需要。據了解，他們5人於2015年合資購買濱湖俊園78套公寓，但遲遲未辦理房產證。得知今年可以辦理房產證，卻發現購買收據丟失，因此不得不選擇登報遺失聲明。

因貴陽旅遊業發展前景良好，5人便將78套公寓改造為酒店並加盟某酒店集團，2016年，酒店正式開業，經營狀況良好。但2020年疫情耽誤，酒店營業一落千丈，「虧得一塌糊塗，哪裡還談得上炫富？」他坦言，正是因為去年的虧損，才想到應該辦理產權證。

為何2名男子名下能擁有多達幾十套公寓？貴陽住房限購政策的公開資料顯示，貴陽在2014年9月1日，便停止了住房限購政策。即在貴陽的購房人不再受戶籍、名下房屋數量等影響，但購買的新房3年內不得轉讓，實行一房一價制度。

「更談不上炒作房價，貴陽房價能漲到哪去啊。」肖某表示，貴陽房價並不會大漲。

據極目新聞報導，一名房主告訴記者，這些房子是他辛苦一輩子購買的合法財產，屬於個人隱私，他和家人的正常生活和工作已因此受到影響，希望媒體不要再關注和擴散此事。

2013年以來，公寓產品在貴陽樓市異軍突起，酒店式公寓在市場上大量出現。（取材自...
2013年以來，公寓產品在貴陽樓市異軍突起，酒店式公寓在市場上大量出現。（取材自界面新聞）

房價 疫情 隱私

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