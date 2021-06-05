商家累了 買者疲了 一起逃離618購物節

圖為去年「618」電商年中慶活動。（取材自微信）

6月1日尾款通開啟，雖然再次宣告618購物節迎來開門紅，但一些商家宣稱受夠平台的繁複的規則，他們不願意跟在後面「賠本賺吆喝」，而太多的「購物節」也耗損了消費者的熱情，醞釀成「618逃跑計畫」。

AI財經社報導，做了10年淘寶的老商家林嘉經營中檔品牌精選店，疫情前的年營收 輕鬆達到千萬元級別，歷次電商 節也從未缺席，但今年決定不參戰了。

他說，認識的不少商家在618活動報名當天相互吐槽，不少人對繁瑣的進駐規則感到心累。林嘉為了研究規則用了很長時間，「太複雜了，賣家頭疼，買家搞不懂，賣家還要花大量時間去跟買家解釋，人家搞不對還怨賣家。」更重要的原因是，林嘉覺得「每次都是我們自己補貼，基本上是被迫參與的，虧本掙流量。」

在京東開店的手機商家向海對618、雙11大促向來無感，「很多是黃牛在套券囤貨，實際聲量沒那麼大，大促還不如日常銷量好，因為平台對價格有要求，把我們的利潤都打沒了，每年6月和11月都有上百萬元的虧損。」

報導指出，原來商家參加大促有兩項主要成本：一是流量成本，「流量成本越來越高，每個月花在流量上的錢就占銷售額的千分之八到千分之九，而搜索規則每天都在變，權重按天計算，一天不投入，第二天搜索流量就下滑」。

類似微妙的心態變化，正在商家群體中慢慢滲透，即便仍繼續參加大促的群體，很多也失去了往昔的熱情。

至於對消費者而言，618與雙11讓很多消費者養成年中囤3C，年末囤日常消費品的慣性。但如今電商促銷活動越來越多，各種節假日、品牌日，使得消費者眼花撩亂。據不完全統計，年初至今，消費者的錢包已經經歷過年貨節、情人節、女生節，吃貨節、母親節 、520、兒童節等一系列促銷的「洗劫」。

而消費者參與的熱情直接決定了成交量。但是，對於消費者來說，他們的熱情與平台優惠力度直接相關。然而今年促銷節點格外多，最划算的反而不一定是618。比如有用戶在這次大促期間下單後才發現，自己經常光顧的一家貓糧店，618價格跟平日幾乎沒有差別。

商家玩不起平台眾多規則，消費者也感到疲乏了，這些隱藏數字背後殘酷的現實，讓他們選擇逃離618。