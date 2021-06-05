我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

商家累了 買者疲了 一起逃離618購物節

中國新聞組／北京6日電
圖為去年「618」電商年中慶活動。（取材自微信）
圖為去年「618」電商年中慶活動。（取材自微信）

 6月1日尾款通開啟，雖然再次宣告618購物節迎來開門紅，但一些商家宣稱受夠平台的繁複的規則，他們不願意跟在後面「賠本賺吆喝」，而太多的「購物節」也耗損了消費者的熱情，醞釀成「618逃跑計畫」。

AI財經社報導，做了10年淘寶的老商家林嘉經營中檔品牌精選店，疫情前的年營收輕鬆達到千萬元級別，歷次電商節也從未缺席，但今年決定不參戰了。

他說，認識的不少商家在618活動報名當天相互吐槽，不少人對繁瑣的進駐規則感到心累。林嘉為了研究規則用了很長時間，「太複雜了，賣家頭疼，買家搞不懂，賣家還要花大量時間去跟買家解釋，人家搞不對還怨賣家。」更重要的原因是，林嘉覺得「每次都是我們自己補貼，基本上是被迫參與的，虧本掙流量。」

在京東開店的手機商家向海對618、雙11大促向來無感，「很多是黃牛在套券囤貨，實際聲量沒那麼大，大促還不如日常銷量好，因為平台對價格有要求，把我們的利潤都打沒了，每年6月和11月都有上百萬元的虧損。」

報導指出，原來商家參加大促有兩項主要成本：一是流量成本，「流量成本越來越高，每個月花在流量上的錢就占銷售額的千分之八到千分之九，而搜索規則每天都在變，權重按天計算，一天不投入，第二天搜索流量就下滑」。

類似微妙的心態變化，正在商家群體中慢慢滲透，即便仍繼續參加大促的群體，很多也失去了往昔的熱情。

至於對消費者而言，618與雙11讓很多消費者養成年中囤3C，年末囤日常消費品的慣性。但如今電商促銷活動越來越多，各種節假日、品牌日，使得消費者眼花撩亂。據不完全統計，年初至今，消費者的錢包已經經歷過年貨節、情人節、女生節，吃貨節、母親節、520、兒童節等一系列促銷的「洗劫」。

而消費者參與的熱情直接決定了成交量。但是，對於消費者來說，他們的熱情與平台優惠力度直接相關。然而今年促銷節點格外多，最划算的反而不一定是618。比如有用戶在這次大促期間下單後才發現，自己經常光顧的一家貓糧店，618價格跟平日幾乎沒有差別。

商家玩不起平台眾多規則，消費者也感到疲乏了，這些隱藏數字背後殘酷的現實，讓他們選擇逃離618。

去年「618」購物節前夜，發送商品的物流基地燈火通明。（中新社）
去年「618」購物節前夜，發送商品的物流基地燈火通明。（中新社）

電商 母親節 營收

上一則

14歲女錄取德雲社 260萬人次報名 比考清華難

下一則

澳媒：日相菅義偉將訪澳洲 宣示同抗中國威脅

延伸閱讀

財星美國500大揭曉 沃爾瑪、亞馬遜、蘋果高居前三名

財星美國500大揭曉 沃爾瑪、亞馬遜、蘋果高居前三名
媽載兒化療 車停醫院外遭洗劫

媽載兒化療 車停醫院外遭洗劫
Zara揪臉書IG 用電玩賣衣服

Zara揪臉書IG 用電玩賣衣服

打破傳統廣告 Zara開發臉書、Instagram遊戲賣衣服

打破傳統廣告 Zara開發臉書、Instagram遊戲賣衣服

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆