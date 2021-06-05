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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

高福籲去政治化：如果不共享疫苗，病毒將共享世界

中國新聞組／北京5日電
醫務人員在給居民接種新冠疫苗。（新華社）
醫務人員在給居民接種新冠疫苗。（新華社）

「如果世界不共享疫苗，病毒將會共享世界」，中國疾病預防控制中心主任高福4日在浦江創新論壇強調，每個國家在談論病毒時，「就不要去談你自己，哪個國家都不能談」，誰都不能污名化、政治化，好好合作起來，「大家一起苗苗苗」。而中國目前已接種超過7.04億劑次疫苗，「中國速度」再次讓外媒驚嘆。

澎湃新聞報導，高福提到，在後疫苗時代，疫情仍然存在防控挑戰。其中包括新冠病毒變異株頻繁出現、傳播力增強，有的甚至能逃逸現有的疫苗效力。

由於現在疫苗的量仍然不足，真實世界的數據也不是特別完整，所以目前的疫苗接種是分步執行。他認為，在人類第一次接種冠狀病毒疫苗之際，背後仍有很多科學問題待解。但打疫苗仍然是最好的做法。

而科學家們現在考慮的則是如何做出通用疫苗，這是一種「理想化」手段。高福稱，「就像我們想開發一個通用流感疫苗一樣，大家都在繼續向科學要答案」。

高福表示，國際上mRNA疫苗的成功給人類提供了無限遐想。「今天的中國在創新創造面前能不能緊跟時代的步伐？把我們創新創造的才智發揮出來？」高福並以中國首創種痘（人痘法）來預防天花為例，但當時並沒有獲得理論上的認識突破，把免疫學的發展耽誤了。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也在論壇上表示，全球因新冠病毒而死亡的人數為369萬，病死率為2.14%，這個水平接近流感的20倍。如果未來世界大家不進行疫苗接種，一旦開放，369萬這個數據會出現大幅度的上升。

目前，中國已經接種超過7.04億劑次疫苗，其中近一半是在5月份發放的，中國現在平均每天大約接種1900萬劑次。根據牛津大學在線研究網站的數據，全球目前共接種了約19億劑次疫苗，其中大約三分之一來自中國。

在首都北京，接種疫苗非常容易，全城有數百個疫苗接種點，「移動接種車」停在人流量大的地區。中國還為海外中國公民接種疫苗，透過其「春苗行動」惠及了50多萬海外公民。

美聯社稱中國正運用成熟的國內疫苗產業，以驚人速度推進疫苗接種計畫，「「中國速度」在世界上幾乎沒有其它國家能做得到。

流感疫苗 中國 北京

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