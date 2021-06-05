潛伏期3.2天、傳播快 中首現印度變種病毒社區傳播

廣州市海珠區近日展開的全面核酸檢測。（取材自人民網）

自廣州市荔灣區5月21日出現第一例本土新冠確診病例至6月4日，廣州、佛山及茂名等地疫情 感染鏈已增至93人，這是印度變種病毒首次在中國出現社區傳播，疫情來勢洶洶。專家指出，這波感染者比去年的患者高出近一倍，病情進展更快，去年病人的潛伏期平均是5.9天，這次平均只有3.2天。

北京 日報報導，截至3日24時，廣東省這波疫情感染鏈達85人，再加上4日新增本土確診病例中，廣州報告6例，佛山報告2例，感染鏈累計已達93人。其中，廣州兩宗此前通報的新增確診者中，有一人是已分別在今年1月6日和2月4日完成兩劑國藥疫苗接種的男護士。廣東省中醫院及臨近的廣州醫科大學附屬第一醫院昨天以「因疫情防控需要，為保障患者安全」為由，宣布緊急宣布門診暫停一天。

廣州市第八人民醫院感染病中心首席專家蔡衛平接受央視新聞採訪時表示，廣州這次的病毒株感染最大特點是患者鼻咽拭檢測 新冠病毒核酸載量特別高，平均值比去年的患者高出接近一倍，傳播速度快，病情進展更快，這次只有3.2天，且輕症或無症狀感染者居多，重症率為6.2%，較去年低，去年的病人是有症狀被檢查出來，本輪疫情大部分患者是透過主動篩查發現。目前治療以氧療、對症支持治療和中藥治療為主。

北京晚報指出，世界衛生組織早前已將最早在印度發現的新冠病毒B.1.617，列為全球四種「需要關注的變異新冠病毒」之一。廣州此次爆發的「早茶傳播鏈」，6天內就傳播了三代，印證了這一變異毒株的危害性。不過中國國家傳染病醫學中心主任張文宏樂觀認為，廣州疫情肯定會控制住。

廣州市疾控中心副主任張周斌昨天表示，廣州本輪疫情主要呈現局部區域聚集以及家庭聚集的特點，暫沒有證據證明「物傳人」。

為徹底篩查出確診者，廣州5月30日已啟動第二輪核酸擴大排查，並擴大全員核酸檢測到7個區，已覆蓋整個中心城區，荔灣區已有18萬人納入封閉管理。另廣州也因此暫停新冠疫苗接種。

至於深圳此次傳出的疫情，報告的11例本土無症狀感染者均屬於在英國發現的變異株B.1.1.7，推斷屬同一感染來源或同一傳播鏈。國務院聯防聯控機制綜合組、廣東工作組專家吳浩表示，深圳的感染相對單一，傳播鏈比較清晰，預估經過一個潛伏期就有可能全部切斷。