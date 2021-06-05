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「活人蒸乾」不現實？ 科普大V被轟洗白731部隊惡行

中國新聞組／北京5日電
科普作家「Ent_evo」早前發文反駁「人體70%水含量數據來自731實驗」。（取材自北京日報）
科普作家「Ent_evo」早前發文反駁「人體70%水含量數據來自731實驗」。（取材自北京日報）

微博「大V」認證科普作家「Ent_evo」，早前發文反駁網上的投稿「人體70%水含量數據來自731實驗」，引發大批網民不滿，認為此舉是為731部隊洗白。輿情洶湧下，Ent_evo及其所屬的「科學松鼠協會」先後發文道歉，後者更表明永久關停帳號。

香港01報導，Ent_evo在反駁文章中指，人體的水含量在19世紀就已知曉，已知最早的文獻是在1863年，當年的研究是利用屍體脫水。Ent_evo又稱，網上文章宣稱的「活人蒸乾」實驗更是不現實。Ent_evo最後指，731部隊已經進行過夠多的暴行，沒必要用謠言增加，反而是對真正受害者的不尊重。

Ent_evo的說法引來大批網民批評，直指實驗不現實不代表731部隊沒有做過，認為Ent_evo是偷換概念，為731部隊洗白。

北京日報報導，侵華日軍將人「活體蒸乾」的殘忍罪行，並非中國網友編造，而是出自日本作家森村誠一「惡魔的飽食」記載，該書是森村誠一經過在中日兩國多次調查取證、採訪日本老兵後發表的紀實作品。

該書第一章記載，731部隊將受害者綁在椅子上，然後再放進高溫乾燥室裡，直到體內再沒有一點水分可以滲出。原731部隊人員的說：「把它放在秤上一稱，乾屍的重量，只有活著時的22%…實驗證明，人體內含有的水分為78%」。

此前，俄羅斯媒體@今日俄羅斯RT曾直接採訪了當時還是731部隊實習生的清水秀夫，他證實了731部隊的確做過將活人烤乾製成木乃伊的殘忍實驗。

事件引來極大關注，甚至中國人民抗日戰爭紀念館、中國公安部等官方機構都有發聲。

Ent_evo在4日發出道歉聲明，解釋是未查證更多史料，僅僅從實驗設計有漏洞的角度，憑印像輕率否定，「這一錯誤完全在我個人，不代表我所屬的任何組織，因此帶來的影響我負全部責任」。Ent_evo強調他從未去過日本，從未也絕不會出於利益方面的驅使為日本的罪行辯護。此外，Ent_evo稱為為糾正自己認識上的偏差，准備前往黑龍江的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」等愛國主義教育基地，再次接受愛國主義教育。

Ent_evo是知名科普寫作團體「科學松鼠會」的成員，科學松鼠會在4日發出道歉聲明，稱對個別會員發表的不當言論表示強烈憤慨，已將其除名，同時宣布將會清除協會官方微博過往所有內容，永久關停帳號。

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