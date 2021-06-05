抄「焚書坑」影射習惹禍？ 美團王興做「公益」示好

美團創始人、董事長王興。（美團官網）

美團董事長王興上個月抄唐詩「焚書坑」，被指影射中共總書記習近平後，他3日公布，將市值23.07億美元的美團股票畫入其旗下基金，將用於教育 和科研等公益事業。分析指出，這次做公益被解讀為向官方示好的「投名狀」，對比此前阿里巴巴的遭遇，認為這是「美團版的破財擋災」。

自由亞洲電台報導，王興日前抄唐詩「焚書坑」，被指影射了習近平；而馬雲 去年砲轟金融管理機構，以至於觸怒有關人士。外界關注，王興也可能和馬雲一樣遭嚴厲整肅。

國家市場監督管理局反壟斷局透露，目前的確正對美團進行調查。但工作人員否認正在進行新一輪的打土豪運動，但以事涉國家機密為由，拒絕透露更多的資訊。

資深金融人士陳女士指出，王興事件非常敏感，圈內沒人敢公開討論。她認為，在麻煩上身之際，做些表示服軟的事情，甚至主動下跪求生，一直是商界大佬們的慣常做法。

資深律師李先生認為，近期發生了一系列涉及中國 富豪的事件，都真實地反映了中國企業家的實際生存狀況。民營企業家發展到一定程度以後，資本不宜在自己手裡過大，有可能帶來其它的風險。

港交所披露的資訊顯示，美團董事長王興3日簽署了股權轉讓計畫，將其名下的5731.9萬A類股轉為B類股，並將此部分B類股注入王興基金會，並稱該資金將用於教育和科研。

美團方面稱：「高管個人出於公益目的所做的資產規劃，不會對其繼續推動美團發展有任何影響。」