14歲女錄取德雲社 260萬人次報名 比考清華難

紹興14歲女孩王恩喜被德雲社錄取，有網民形容「比考清華都難」。（取材自觀察者網）

近日德雲社「龍」字科招生 總決賽上，來自紹興14歲女孩王恩喜被順利錄取為唯一的女學員，引發熱議，有人稱，「感覺這個比考清華都難啊」。

綜合媒體報導，此前放話稱「不收女徒弟」的德雲班主郭德綱，在此次招生去掉了「不招女學員」這一條件。全國共有260餘萬人次報名，只有線上比賽環節前100名的學員，能獲得德雲社導師們終極考核的機會，而王恩喜則以全國第四的成績獲，正式成為德雲社「龍」字科學員。

據王恩喜的媽媽周燕君表示，王恩喜從7歲那年開始喜歡相聲，在小學的時候就已經將厚厚的五本「相聲大全」反復看了好幾遍，而她的說學逗唱的基本功，則是跟著網上視頻自學。

值得一提的是，德雲社班主郭德綱此前曾多次表示，自己不收女徒弟。此次面向社會招收「龍」字科學員，郭德綱也在直播中表示，原則上不招收女學員，「因為相聲不太適合女孩，但我們不會明著說的，因為會有人指責你欺負女性，但其實我們這才是尊重女性，你如果特別是個材料，咱到時候再看。」

德雲社「霄」字科招生時，明確將「不招收女學員」寫入招生簡章，此次「龍」字科招生，則去掉了這一限制條件。

王恩喜被德雲社「龍」字科錄取後，許多網民紛紛送上祝福。「很期待女孩子講相聲，妹妹加油」、「期待她成為德雲社的骨幹、台柱子」；但也有網民認為王恩喜不好好唸書，跑去說相聲，對此表示質疑，「如果她初中沒畢業，那麼德雲社違反了義務教育 法」、「相聲可以是職業、興趣，修完學業再去也可以啊」；也有網民反駁：「人各有志，做自己想做的事業無可厚非」、「學這個就當是課外班不行嗎」。

事實上，在「龍」字科招生總決賽現場，郭德綱就問過這一問題，並且囑託道：「不能耽誤上學，不能耽誤唸書。」

對此，王恩喜稱，這方面已經安排好了，不會耽誤。「我絕對是把學業和相聲都是放在很高的位置。」王恩喜還表示，自己以後不一定要從事相聲行業，會好好學習，考上心儀的大學。

王恩喜說道：「我現在是一名學生，我不是弄這個的時候，我不會說想要去當明星，請不要把關注點過多的放在我身上，我想好好學習，行嗎？」