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涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

中國新聞組／北京4日電
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）

中國科技巨頭華為日前發布鴻蒙2.0操作系統（Harmony OS），發布會同時在各大互聯網媒體上直播。不料華為在中國彈幕視頻分享網站嗶哩嗶哩（簡稱「B站」）的直播卻遭遇封禁，第三方視頻主的直播也一同被封，甚至連官方通訊社新華社旗下B站帳戶「新華社快看」也沒能逃過一劫，新華社登錄其B站官方帳號「新華社」，才得以直播完整個發布會。

對於封禁華為直播，據多維新聞報導，曾有網友在第一時間聯繫B站客服，客服稱「由於直播間封禁原因涉及個人隱私，需要您聯繫主播本人來找客服娘進行諮詢」。網友追問「有違反那條規定麼」，B站客服直接威脅起了網友「若你繼續發布類似言論，您的站內帳號將根據社區規範予以處罰，同時相關信息將予以保留並提交至相關部門」 。

B站官方雖沒有發布任何說明，一些「知情人士」在微博、百度貼吧等平台稱，B站之所以封禁華為直播，是因為鴻蒙2.0操作系統發布會屬於商業直播，華為沒有向B站備案。網友猜測可能涉及商業利益。

3日早晨，足以代表中國網絡風向的微博熱搜、百度貼吧熱榜、知乎熱榜均不見華為發布鴻蒙2.0操作系統的踪跡，直到中午「如何評價6月2日舉辦的華為鴻蒙發布會，有哪些值得關注的內容」才進入知乎熱榜第三，微博熱搜、百度貼吧熱榜仍不見鴻蒙發布會蹤跡。

微博熱搜上唯一與鴻蒙相關的，是排名第二十九位的「華為已捐贈鴻蒙最核心基礎架構」，話題發布者為中國官媒中央廣播電視總台財經頻道官方微博「央視財經」。所謂的華為捐贈鴻蒙最核心基礎架構，實際指的是華為已經將鴻蒙操作系統的基礎架構即「OpenHarmony」捐贈給了開放原子開源基金會（OpenAtom Foundation）。

華為正是在OpenHarmony基礎上研發的鴻蒙操作系統，中國國內手機廠商等也可在OpenHarmony基礎上研發自己的系統，一如中國手機廠商在安卓操作系統基礎上，進行深度定制研發的MIUI、EMUI等。作為中國自主研製的第一個手機操作系統，華為開源OpenHarmony意義重大，在某種程度上已經屬於中國的戰略資產，因而有網友戲稱「華為將OpenHarmony送給了國家」。

華為旗下消費者業務B站官方帳號「華為終端」直播鴻蒙2.0操作系統發布會，僅2分鐘...
華為旗下消費者業務B站官方帳號「華為終端」直播鴻蒙2.0操作系統發布會，僅2分鐘就被封禁。 （取材自微博）

華為 中國 微博

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