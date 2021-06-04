亞洲大學評比 清華、北大蟬聯冠亞軍

清華大學。（取材自微博）

國泰晤士高等教育 日前發布2021年度亞洲大學排名，中國 大陸有31所高校躋身亞洲百強，其中清華和北大繼續蟬聯前兩名。

新華社報導，今年共有來自30個國家或地區的551所高校參與排名，比去年增加了13%，創歷史新高。中國共有91所大學進入榜單，僅次於日本的116所，創歷史新高。

清華大學繼2019年首次登上榜首後，連續三年問鼎；北京大學也保持了第二名的位置，中國高校連續兩年占據了前兩名。今年中國大陸共有15所高校躋身前50名，31所高校名列前100名。

中國香港 共有6所大學入圍榜單，其中香港大學、香港中文大學和香港科技大學躋身前十。此外中國澳門有2所大學上榜，中國台灣有38所大學入圍。

泰晤士高等教育首席知識官菲爾·巴蒂表示，中國大陸在2021年首次參與亞洲大學排名的高校數量位居第二，凸顯了中國大陸高校向亞洲和全球高等教育界展示其教育質量的信心。

2021年度泰晤士高等教育亞洲大學排名使用了與世界大學排名相同的13個績效指標，經過重新調整權重以反映亞洲高校的特點，對大學的教學（25%）、研究（30%）、知識轉移（ 30%）和國際展望（7.5%）以及行業收入（7.5%）五項核心使命進行比較。