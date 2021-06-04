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數學系大神 12門課100分…網友：偶像

中國新聞組／北京4日電
北京科技大學數學與應用數學專業2017級學生宋震。（取材自人民日報）
北京科技大學數學與應用數學專業2017級學生宋震。（取材自人民日報）

近日，網路上一份數學系學生的成績單引發關注，這名學生有12門課100分，還有多門99分、98分，網友大呼「偶像」。這份成績單的主人公叫宋震，是北京科技大學數學與應用數學專業學生，他說自己一開始「其實不喜歡數學專業」，經過三年的努力，他現在保送至清華大學數學科學係數學專業基礎數學方向攻讀博士學位。

人民日報報導，宋震表示，大學第一次數學分析模考只考了25分。作為一名高考成績635分的高分考生，這次考試讓宋震開始思考自己的定位和方向。

宋震的成績單。（取材自微信）
宋震的成績單。（取材自微信）

大一上學年結束，宋震的各門專業課均高於90分，三分之一的課程超過95分。慢慢地，宋震開始喜歡上數學。

大二他選擇參加了許多競賽。他表示，不只是為了獲得某項榮譽，更多地是想藉此開闊自己的眼界，也能夠對自己的專業有更深刻的認識與理解。

他表示，學習數學，「要注重思維的培養，理解才是關鍵所在」。所以他常會去翻教科書目錄，想著如果自己是編書人，要怎樣理清這門課的脈絡。

大學期間，宋震一直擔任班長，他會在每個節日為同學準備禮物：女生節的巧克力、聖誕節的糖果、新年時的紅包……他說，記憶中別人對他說過最多的一句話就是「班長辛苦了」。

對於這樣的三好學生，不少網友大力點讚，「這就是偶像」、「宋震，太優秀了」。

宋震的筆記。（取材自微信）
宋震的筆記。（取材自微信）

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