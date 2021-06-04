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「立志拱大城白菜」 河北名校生演講自稱「土豬」惹議

中國新聞組／北京4日電
河北衡水中學17歲高三學生張錫峰在演講中一句玩笑，「我就是一隻來自鄉下的土豬，也要立志去拱大城市裡的白菜」引熱議。（視頻截圖）
河北衡水中學17歲高三學生張錫峰在演講中一句玩笑，「我就是一隻來自鄉下的土豬，也要立志去拱大城市裡的白菜」引熱議。（視頻截圖）

河北衡水中學高三學生張錫峰，日前登上安徽衛視「超級演說家」節目，講述自己在學的經歷，力爭上游望成家族驕傲。在演講中，他的一句「我就是一隻來自鄉下的土豬，也要立志去拱了大城市裡的白菜」，引起網路上正反方熱議，有人認為他的演講令人熱血沸騰；亦有人質疑他語調歇斯底里，比喻很不洽當。

來源：YouTube

綜合媒體報導，河北衡水中學是當地升學率極高的學府，17歲高三學生張錫峰在「超級演說家」節目中，以「小小的世界大大的你」為題發表演講。

在長達十分鐘的演說中，張錫峰講述了自己從農村走向城市，從自卑到努力奮鬥而自強的經歷。節目現場，可以看到張錫峰的媽媽邊聽邊掉淚。他提到從小在河北一個小鎮長大，爬樹打滾，日子簡單快樂，教育資源卻極其匱乏，「兩間屋子，三個年級」、「英文老師就是語文老師客串的」。

來到城裡後，發現自己格格不入，「為了改變，必須奮鬥」。他曾跟同學們開玩笑說，「我就是一隻來自鄉下的土豬，也要立志去拱了大城市裡的白菜」。這句話引起不小爭議，有網友認為「比喻很不恰當」，在表情上也誇張，顯得偏激，讓人擔憂他的格局。

而這句話也引發了網友正反兩派的論戰，在微博上出現了兩個話題，分別是「高考改變命運是毒雞湯嗎」和「如何看待高考改變命運」，累積了大量網友閱讀和評論。

河北衡水中學17歲高三學生張錫峰在演講中一句玩笑，「我就是一隻來自鄉下的土豬，也...
河北衡水中學17歲高三學生張錫峰在演講中一句玩笑，「我就是一隻來自鄉下的土豬，也要立志去拱大城市裡的白菜」引熱議。（視頻截圖）

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