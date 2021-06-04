張文宏：盼中國明年上半年 有條件地對外恢復往來

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。(取材自觀察者網)

中國 什麼時候能打開國門？復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，世界各國今年下半年開始有條件恢復人員往來，希望中國在2022年上半年，可以有條件地跟一些國家恢復往來；他表示，這取決於打疫苗 的速度。

山東青島2日舉行的博鰲亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會；據觀察者網報導，張文宏在會上表示，一些疫苗接種率較高的國家，如以色列、美國、英國，會悄悄在今年下半年先開始恢復人員往來。並非別的國家不接納他們，而是別的國家疫苗接種還沒有完全結束。所以，中國要趕快在今年年底把這個事情做了。

張文宏認為，即使中國向全球大量供應疫苗，但由於更多國家疫苗供不應求，全球70多億人口全部完成接種也得好幾年。「所以全球什麼時候恢復往來，不知道。但是一些國家有條件地恢復往來，今年下半年就會開始。」

他表示，盡快接種疫苗，滿足有條件開放的需要，中國就可跟世界上疫苗打得不錯、發病率低的國家有條件恢復人員往來。張文宏也表示，目前對零星感染必須零容忍。

另據北京日報報導，廣州市截至2日0時至24時新增本土確診病例11例、無症狀感染者5例，其中四例由原已公布的無症狀感染者轉為確診者；梳理廣州市衛健委疫情 發布信息，荔灣區海南村共報告27例感染者病例。該村5月28日報告的一名無症狀感染者（「無症狀感染者5」）的關聯病例已達19人：包括密切接觸者15人、次密接4人。

中國新聞周刊報導，截至2日24時，此輪廣東疫情共有77名感染病例。其中，廣州70名病例，佛山6例病例，茂名1例。這次疫情規模可能會感染病例破百嗎？國家疾控中心一位不願具名的權威專家表示，考慮這個疾病傳播的特點，是有這種可能性的。

健康佛山微信公號報導，廣東佛山市南海區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部3日發布通告，開展全區全員核酸檢測工作。