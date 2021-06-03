病毒傳播速度太快 廣州與病毒賽跑 多地進高風險區

廣州市荔灣區封鎖38個區，有工作人員提醒民眾，該處「只進不出」。（中新社）

廣東疫情 持續升溫，2日新增本土確診病例15例；其中廣州市荔灣區白鶴洞街、中南街由中風險地區調整為高風險地區。廣州即日起搭乘公共交通工具前需主動出示「粵康碼」或「穗康碼」，廣州番禺區部分區域也已暫停餐飲單位堂食。外媒稱中共 百年黨慶在即，當地官員防疫壓力山大。

據南方網引述廣州市疾控中心副主任張周斌說，這次疫情中，病毒傳播的速度非常快，傳播力很強，病毒通過短暫的非直接接觸就可以造成傳播。南方網並呼籲「全民總動員，跟病毒賽跑」。

張周斌早前接受訪問時表示，廣州這次本土疫情的病毒傳播值已經下降至3.4左右，即平均一名患者傳染大約3.4個人，反映大規模核酸篩查、快速流行病學調查、次密切接觸者的甄別、隔離、重點場所的重點管控起到一定效果。但張周斌指出，目前疫情還沒有結束，不能掉以輕心，所有措施必須繼續加強。

張周斌指出，網上流傳這次疫情的源頭是一名已經回到廣西南寧的境外返回人員，但經過前期溯源和調查，基本上已排除這個可能性，目前溯源工作仍在進行，不會放棄追溯源頭。

深圳市衛健委官網2日消息，深圳新增的2宗無症狀感染者均來自鹽田區，是鹽田區進行第三輪全域核酸檢測 排查時在重點人群中發現。

英國金融時報分析廣東疫情走向指出，除了潛伏期，交通管制、核酸檢測、高中考延期、疫苗有效性等因素之外，還有今年中共建黨百年對廣東官員的特殊政治壓力。

另一個疫區安徽省已將防疫和建黨百年連在一起。據衛健委官網消息，中共安徽省委書記李錦斌5月中旬在兩次會上表態稱，要「力爭在一個潛伏期內防住疫情、穩住局勢」、「以最短的時間處置好我省這次疫情，為慶祝黨的百年華誕提供安全穩定的環境」。