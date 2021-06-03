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雲南怒江發現鼯鼠新物種 命名「雪山飛狐」

記者賴錦宏／北京3日電
在西藏日喀則、雲南怒江發現羊絨鼯鼠屬的兩個新物種，分別命名為「西藏羊絨鼯鼠」及「雪山羊絨鼯鼠」。（取材自科技日報）
在西藏日喀則、雲南怒江發現羊絨鼯鼠屬的兩個新物種，分別命名為「西藏羊絨鼯鼠」及「雪山羊絨鼯鼠」。（取材自科技日報）

中國、澳洲和美國學者組成的研究團隊，近日在西藏日喀則、雲南怒江發現羊絨鼯鼠屬的兩個新物種，分別命名為「西藏羊絨鼯鼠」及「雪山羊絨鼯鼠」，並獲世界自然保護聯盟評估為瀕危物種。

香港01報導，中國科學院昆明動物研究所助理研究員李權表示，中國很多地區都會將鼯鼠俗稱為「飛狐」，在雲南的羊絨鼯鼠新物種，其棲息地有半年時間被積雪覆蓋，故取材金庸武俠小說中的「雪山飛狐」來命名，至於西藏的羊絨鼯鼠新物種則是根據地名命名。

據報導，相關科研人員近年來在執行青藏高原第二次科學考察、國家重點研發計畫及國家自然科學基金、生態環境部生物多樣性調查和擬建高黎貢山國家公園綜合科學考察過程中，在獲取高黎貢山、碧羅雪山實物標本的基礎上，通過對全球自然歷史博物館館藏羊絨鼯鼠屬標本的檢視，發現分布於喜馬拉雅山中段（中國西藏、印度錫金、不丹）和東段（中國雲南貢山、瀘水）的羊絨鼯鼠種群，與西段（巴基斯坦）的模式種種群，依次被恆河和雅魯藏布江隔開，彼此之間有顯著的牙齒結構和毛色差異，遺傳分化也達到4.5至10.2百萬年，遂將兩者列入新物種，分別命名是西藏羊絨鼯鼠（Eupetaurus tibetensis）和雪山羊絨鼯鼠（Eupetaurus nivamons）。

羊絨鼯鼠屬隸屬囓齒目松鼠科鼯鼠族，已知僅分布於喜馬拉雅地區，是體型最大（全長超過1米，體重達2.5公斤）、分布海拔最高（可達4800米）的滑翔哺乳動物。羊絨鼯鼠具有鼯鼠中最高的齒冠，食物大多由富含單寧等有毒物質的針葉組成，對研究哺乳動物的高海拔適應和植食性進化具有重要科學價值。

此次研究還發現，羊絨鼯鼠的進化與喜馬拉雅山脈的隆升和亞洲南部大江大河水系的變遷有密切聯繫。

中國 喜馬拉雅山 美國

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