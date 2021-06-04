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中國教育部明令 禁止教職員與學生談戀愛

記者賴錦宏／綜合報導
中國教育部發布「未成年人學校保護規定」，明令禁止教職員和學生戀愛、發生性關係。此為示圖。（取材自微博）
中國教育部發布「未成年人學校保護規定」，明令禁止教職員和學生戀愛、發生性關係。此為示圖。（取材自微博）

教育部日前召開記者會並發布《未成年人學校保護規定》（以下簡稱《規定》），對預防性侵害、性騷擾的現有制度進行了系統整合，包括學校要加強性教育、建立系統的預防報告、嚴肅處理等方面。其中明令禁止教職員和學生戀愛、發生性關係。

據澎湃新聞報導，該《規定》指出，除了對教職工進行未成年人保護的專項培訓外，還要求學校對學生開展青春期教育、性教育，提高學生們防範性侵害、性騷擾的自我意識和保護能力。

《規定》明確規定，禁止教職工和校內人員有6項行為，包括：禁止與學生發生戀愛關係、性關係；禁止撫摸、故意觸碰學生身體特定部位等猥褻行為；禁止對學生作出調戲、挑逗或者俱有性暗示的言行；禁止向學生展示傳播包含色情、淫穢內容的信息、書刊、影片、音像、圖片或者其他淫穢物品；禁止持有包含淫穢、色情內容的視聽、圖文資料；禁止其他構成性騷擾、性侵害的違法犯罪行為。

《規定》要求，學校要建立報告制度，首問負責制度，權益保護機制，如有學生受到傷害，應當及時便捷地進行報告，讓家長、教育部門和學校知曉。

《規定》強調，對實施性騷擾、性侵害的教職工要嚴肅處理，要依法予以開除或者解聘。有教師資格者，主管部門還要撤銷其教師資格，納入從業禁止名單，終身不得進入教育領域。違法犯罪的要移送有關部門依法追究責任。

大陸教育部政策法規司副司長王大泉表示，校園中發生的性侵害、性騷擾行為嚴重侵害了學生的權益，性質惡劣，也嚴重違背了法律和師德的紅線，衝擊了社會道德底線。實行零容忍制度是教育部門和學校的一貫要求。因此，對《規定》進行了系統整合，進一步予以明確和強調。

教育部 性騷擾 性侵

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