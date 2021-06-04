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高檔酒席、專業歌舞 山西家長砸20萬幫12歲女兒慶生

中國新聞組╱綜合報導
圖為山西太原某五星級酒店一場12歲生日宴的T台布景。（新華社）
圖為山西太原某五星級酒店一場12歲生日宴的T台布景。（新華社）

炫目的舞台燈光、專業的主持人、歌舞魔術表演輪番上演……，這不是什麼電視晚會，而是山西一名李小姐為女兒辦的12歲生日派對，不但在高檔酒店席開18桌，還邀請專業的策畫公司布置，整場宴會花費高達20萬人民幣。

新華社報導，山西太原多家高檔酒店近期訂單滿檔，除了婚宴之外，還有許多家長熱中為孩子辦生日宴。一位酒店經理表示，基本上每個禮拜都有過12歲生日的，都要提前預約。

李小姐最近為12歲的女兒辦了一場生日宴會，選在太原當地一家中高檔酒店，一桌飯菜價格2000多元人民幣，包括遼參、清蒸海斑魚、生蠔、烤鴨、鮑魚等菜品。李女士說，一場宴席辦下來，花個幾萬元不說，還要耗費不少精力，但是為了孩子，硬著頭皮也要辦。

據報導，生日宴現場不但鋪滿了粉色花朵裝飾，舞台是一個粉色城堡，上面擺放著三層蛋糕塔，小丑、魔術表演輪番登場。典禮開始後，生日宴的主角和她的父母走過紅毯，登上舞台，向來賓致辭。這位過生日的孩子還現場表演了小提琴獨奏，隨後，同學們紛紛上台送上禮物。

除此之外，李小姐請了七名攝影攝像師，還有搖臂攝像機。酒店工作人員表示，這場生日宴包含餐食、裝飾、儀式、攝影攝像等費用高達20萬元。酒店人員還透露，不少家長會請專門的策畫公司，根據孩子喜好布置宴會現場，有的家長甚至要求拍攝微電影

●家長比排場 怕被看不起

報導指出，12歲「開鎖」是山西、陝西、內蒙古等地流傳的一種習俗，但近年來，12歲生日宴卻脫離習俗，越辦越豪華。有孩子表示，因為看了同學們的12歲生日宴辦得特別熱鬧，自己也想要，許多家長也說，「別人都辦，咱肯定得辦，不然怕孩子不高興，也怕讓同學看不起。」

不過這也引發了互相比較、價值觀偏差等疑慮，山西一名小學老師王玉娟表示，成人世界的交際方式，過早教給孩子這些，恐怕會不利於健康成長。

圖為山西太原某五星級酒店一場12歲生日宴的T台布景。（新華社）
圖為山西太原某五星級酒店一場12歲生日宴的T台布景。（新華社）

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