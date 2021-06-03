河南父救癲癇兒 畫1萬把扇子籌錢 暖心人龍捧場

郭龍飛在街頭賣扇子。（取材自紫牛新聞）

河南開封書店 街夜市裡，32歲的郭龍飛擺攤賣起手繪扇子，為了幫患有難治性癲癇的6歲兒子籌措醫藥費，他的目標是賣出1萬把扇子，「為了兒子，我必須拚一把，孩子需要多少錢，我就要畫多少把。」

紫牛新聞報導，郭龍飛的兒子六個月大時確診患有癲癇病，「他當時發病像吃東西被噎著了，臉都紫了，醫院下了好幾次病危通知書。」郭龍飛說，醫生診斷這是難治性癲癇，不同於一般的癲癇，發病後持續時間長，且頻繁發作，「可以說兒子是在醫院長大的，每次住院都要花幾千元」。

每次看到兒子發病，郭龍飛都嚇得腿軟。六年來，他帶著兒子四處求醫，跑遍了河南省各大醫院，花了至少50萬元，醫生都勸他放棄，「但每次看到孩子的臉，聽到他叫爸爸，我就對自己說，就算累死，也不能放棄這個孩子。」

據報導，由於開封是旅遊城市，書店街是當地著名的古街，每天都會有大量遊客，郭龍飛便想到，古街上有很多穿古裝的小姐姐，應該會很喜歡古風的團扇，於是決定在今年夏天製作1萬把手繪扇子販售，為兒子籌措手術費，帶他到北京 治病。

郭龍飛說，剛開始一天能賣20、30把扇子，後來他的擺攤視頻在網路上熱傳後，每天晚上都有很多好心人排隊捧場。他說目前已經賣了3000多把，雖然離1萬把還有一段距離，但他說，「只要有一線希望，我都要去試」。

郭龍飛提到，他最想感謝的人是一名來自江蘇淮安的趙大姐。他說趙大姐是當地一家幼兒園的園長，兩人是畫友。孩子一生病，趙大姐就拿錢給他救急，這幾年陸續加起來大約3萬元，「我一直沒有機會報答她，等孩子病治好了，我會第一時間帶他去感謝這位恩人。」