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美食、電線無用… 一路「象」北攔不住 挺進昆明

中國新聞組／北京3日電
15頭亞洲野象闖入雲南勐臘縣植物園東區育種基地。（取材自北京青年報）
15頭亞洲野象闖入雲南勐臘縣植物園東區育種基地。（取材自北京青年報）

儘管一路上大施「美食計」還祭出了有脈衝射電的電線，15頭亞洲野象還是在2日晚上進入了人口更為稠密的昆明市轄區，昆明市已全面啟動布防，嚴陣以待。此前，象群闖進了魚塘工人宿舍及康復院等地覓食，吃光包穀、米、麵條，踩壞南瓜等農作物並破壞房舍，把康復院老人嚇得躲在床底下不敢出聲。

文匯報報導，這群原本生活在西雙版納的亞洲野象群，從4月起一路北上向人口更為密集的雲南省會昆明移動，相關部門及專家擔心象群若目標不變，恐造成嚴重的安全隱患，開始設法「勸返」象群。除在象群可能經過的河道動用挖土機等大型機械進行堵截，也在河道內設置有脈衝射電的電線，希望象群能選擇繞道回家。

同時，為延緩象群的前進速度，工作人員在象群可能經過的路口及玉溪大河岔路口，放置了香蕉、玉米、菠蘿等近4噸食物，並在河中用石頭鋪成一條通道，加上24小時監測、人員疏散、隔離圍擋等措施，一度成功引導「吃飽喝足」了的象群離開人群，不過象群在2日晚上還是突往昆明市行進，並未有折返跡象。

象群衝入工人宿舍區，在廚房吃了包穀、米麵。（取材自央廣網）
象群衝入工人宿舍區，在廚房吃了包穀、米麵。（取材自央廣網）

報導說，據不完全統計，現場指揮部前後共投入應急處置人員及警力360餘人次，出動警車、渣土車76輛、挖機5台、無人機9架，儲備亞洲象食物18噸，投餵16噸。

澎湃新聞報導，象群在1日下午曾衝入雲南省玉溪市紅塔區的新砦村箐溝一間魚塘工人宿舍，宿舍人員緊急撤離。象群踢壞鐵皮門、踩蹋床、用象鼻子打碎玻璃，吃光了廚房的包穀，米，麵條，宿舍管理人柏學金說，冰箱、電磁爐、大門、三個小門，床等損失加起來大概一萬多元。

極目新聞報導，象群還在1日下午闖進山上一家康復院停留了40分鐘。院內84歲老人錢本順說，多數老人都躲到了康復院的二樓，他因為腿腳不便，沒能退至康復院二樓，老人楊佳信則目睹大象把房門撞開，「當時我只能躲在床底下不敢出聲。」躲在床底時，他聽到臥房外面不時傳出東西砸落的聲音，後來房裡的水龍頭也被大象擰開，流水聲一直響個不停。象群走後，他小心爬起身子，發現臥房外已是一片狼藉。

錢本順說，有一頭體型相對較小的大象和院內一根金屬晾衣架「槓上」了，筆直的金屬晾衣架被大象撞彎曲，還直接斷裂。老人們擺放在空地處的一張餐桌被整個拆毀，離康復院不遠處的一片田地內，不少南瓜被大象踩壞。

象群衝入工人宿舍區，在廚房吃了包穀、米麵。（取材自央廣網）
象群衝入工人宿舍區，在廚房吃了包穀、米麵。（取材自央廣網）

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