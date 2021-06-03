一路追象蹭熱度「求打賞」 直播主吃菠蘿、闖管控區

不少直播主為吸引眼球，一路跟隨象群直播。（取材自微博）

自4月中旬，15隻野生亞洲象從雲南西雙版納、普洱、紅河、玉溪一路向北遷徙。吸引一批直播主一路跟蹤。他們沿著大象蹤跡拍攝、吃大象吃過的菠蘿（鳳梨）、有人關注生態、有人展示雲南風光，在直播間喊著「寶寶們」，希望博得眼球、獲得粉絲打賞。

紅星新聞報導，「 有野象的畫面，進直播間的人才多」，直播主的出現成此次追象現場的另一熱議話題。

5月30日晚，象群經過峨山縣玉林村，並進入當地一酒廠踩吃。有男子一路在外圍觀，除了拍攝象群，也拍攝記者工作，並在直播時稱「這是記者採訪的地方」。

6月1日，政府在玉溪市紅塔區洛河鄉的草皮山以投食引導亞洲象跨越玉溪大河後進山。兩名來自玉溪市元江縣的直播主已經追蹤象群四、五天，對著鏡頭喊「來，菠蘿咒，一首菠蘿咒，送給你們」，一人還在直播間現場表演吃亞洲象吃過的菠蘿。

直播吃菠蘿的畫面傳出，網民多表現反感；網民留言說，這些直播主丟臉，平台應該封殺。

在抖音 平台上，此次亞洲象事件一直是熱門排行，在麗江開客棧的隋寶君也跟上追象行列。為了這趟直播，隋寶君花了800元，幾個小時的直播，觀看人數有4、５百人，「說出來都不好意思，只有幾十元的打賞」。

玉溪市紅塔區宣傳部工作人員1日進入了直播主「啊老表」的直播間，發現他在當地某嚴格管控區內進行直播，他們在直播間留言提出了嚴厲警告，這名直播主才下線終止直播。

如何應對這些直播主，玉溪市當地的管理部門感到很為難，目前並沒有法律可約束。