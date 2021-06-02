北大最醜「韋神」月花300不上網 愛去別人宿舍看水表電表

北大數學系助教韋東奕。（取材自 百度百科）

拎著一袋饅頭受訪的視頻，讓90後北大「最醜數學老師」韋東奕暴紅。一瓶礦泉水、三個饅頭就是他的一餐，15歲拿下IMO國際數學競賽金獎，18歲保送北大，哈佛為爭取他不惜打破百年校規。這位北大「韋神」一夜間圈粉無數。為什麼韋東奕走到哪都拎著礦泉水瓶？ 同學問原因，他回答是環保，同學還爆料：韋東奕喜歡去別人宿舍看水表、電表。

來源：YouTube

浙江新聞報導，韋東奕的伯父韋世共如說起韋東奕這個侄子，眼裡是掩不住的驕傲：「韋東奕這個名字是我弟弟取的，東是因為他出生在山東，爸爸是東陽人，奕是因為他奶奶是白火上隔壁的後奕村嫁過來的。從這個名字就能看出他爸爸對東陽的感情是很深厚的。」

大三時期，韋東奕在「應用泛函分析學報」發表的論文中，有關作者的簡介就清楚提到自己是浙江東陽人。

韋東奕的堂哥韋晶洲談起堂弟：「他家裡基本跟毛坯房差不多，因為講究環保，所以生活很隨意，也不講究吃穿；採訪視頻裡看到的礦泉水加饅頭其實是他的常態。我們問過他，在北京 ，他一個月的生活費甚至不超過300塊錢人民幣，其實他也並不缺錢；平時他也幾乎不看電視，也沒有微信 、 微博 ，除了查資料幾乎不上網，但是愛聽收音機，最喜歡的事情就是做數學題。」

都市快報報導，韋東奕的同學說，「北大幾萬學生走在校園裡，你能一眼就認出韋神，因為無論春夏秋冬，他都拎著一個1.5L的礦泉水瓶，健步如飛。瓶子裡是接的學校提供的溫開水，聽說有人問過他原因，回答是環保。」「要說天才的不同之處，他喜歡去別人的宿舍裡看水表、電表。我們朋友見面可能從今天中午吃了啥開始聊起，他不太善於言辭，也不會拿個數學題去找別人，所以就去看水表、電表等，這可能是他與他人交流的方式之一。」