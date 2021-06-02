我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學費未繳清 49州公立大學均出動私人討債公司

歐盟7國核發新冠數位證明 遊客符條件可自由移動

北大最醜「韋神」月花300不上網 愛去別人宿舍看水表電表

中國新聞組／北京2日電
北大數學系助教韋東奕。（取材自 百度百科）
北大數學系助教韋東奕。（取材自 百度百科）

拎著一袋饅頭受訪的視頻，讓90後北大「最醜數學老師」韋東奕暴紅。一瓶礦泉水、三個饅頭就是他的一餐，15歲拿下IMO國際數學競賽金獎，18歲保送北大，哈佛為爭取他不惜打破百年校規。這位北大「韋神」一夜間圈粉無數。為什麼韋東奕走到哪都拎著礦泉水瓶？ 同學問原因，他回答是環保，同學還爆料：韋東奕喜歡去別人宿舍看水表、電表。

來源：YouTube

浙江新聞報導，韋東奕的伯父韋世共如說起韋東奕這個侄子，眼裡是掩不住的驕傲：「韋東奕這個名字是我弟弟取的，東是因為他出生在山東，爸爸是東陽人，奕是因為他奶奶是白火上隔壁的後奕村嫁過來的。從這個名字就能看出他爸爸對東陽的感情是很深厚的。」

大三時期，韋東奕在「應用泛函分析學報」發表的論文中，有關作者的簡介就清楚提到自己是浙江東陽人。

韋東奕的堂哥韋晶洲談起堂弟：「他家裡基本跟毛坯房差不多，因為講究環保，所以生活很隨意，也不講究吃穿；採訪視頻裡看到的礦泉水加饅頭其實是他的常態。我們問過他，在北京，他一個月的生活費甚至不超過300塊錢人民幣，其實他也並不缺錢；平時他也幾乎不看電視，也沒有微信、 微博，除了查資料幾乎不上網，但是愛聽收音機，最喜歡的事情就是做數學題。」

都市快報報導，韋東奕的同學說，「北大幾萬學生走在校園裡，你能一眼就認出韋神，因為無論春夏秋冬，他都拎著一個1.5L的礦泉水瓶，健步如飛。瓶子裡是接的學校提供的溫開水，聽說有人問過他原因，回答是環保。」「要說天才的不同之處，他喜歡去別人的宿舍裡看水表、電表。我們朋友見面可能從今天中午吃了啥開始聊起，他不太善於言辭，也不會拿個數學題去找別人，所以就去看水表、電表等，這可能是他與他人交流的方式之一。」

還是北大的大一新生時， 韋東奕（左）曾一人單挑清華大學。並在「丘成桐大學生數學競...
還是北大的大一新生時， 韋東奕（左）曾一人單挑清華大學。並在「丘成桐大學生數學競賽」上，個人獲得了四個金牌。（取材自微博）

微信 北京 微博

上一則

對房客動情? 安徽婦竟信狗血劇情 被詐179次損273萬

下一則

港口頻傳境外輸入新冠病例 中國防疫升級衝擊全球海運

延伸閱讀

中共建黨百年 證明陳獨秀李大釗錯了

中共建黨百年 證明陳獨秀李大釗錯了
86版「紅孩兒」趙欣培 變身億萬企業家

86版「紅孩兒」趙欣培 變身億萬企業家
「熱壓起司饅頭」口感焦香鹹甜 創意料理網喊：新商機

「熱壓起司饅頭」口感焦香鹹甜 創意料理網喊：新商機
「兩岸研究會」成立 蘇起：不是二軌

「兩岸研究會」成立 蘇起：不是二軌

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

2021-05-25 15:37
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源
拜登提15%全球最低稅率 讓歐盟每年可多進帳上百億美元

拜登提15%全球最低稅率 讓歐盟每年可多進帳上百億美元
莫德納疫苗也向美申請 「完全核准」 如獲批准可直接行銷

莫德納疫苗也向美申請 「完全核准」 如獲批准可直接行銷