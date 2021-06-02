虛假宣傳、價格欺詐…15課輔機構挨罰3650萬

在線教育公司的廣告投放。（取材自觀察者網）

中國課輔業規模達1200億美元，然而產業過熱且爭議不斷，官方不得不出手降溫。國家市場監督管理總局、上海市市場監管局、廣東省市場監管局，1日先後對新東方、學而思、精銳教育 等龍頭企業在內的15家課輔機構，因涉及虛假宣傳、詐欺等違法行為，一口氣開出3650萬人民幣（約572萬美元）的天價裁罰。

觀察者網報導，據國家市場監督管理總局通報，新東方、學而思、精銳教育、掌門1對1、華爾街 英語、噠噠英語、卓越、威學、明師、思考樂、邦德、藍天、納思等15家校外培訓機構存在的虛假宣傳、價格欺詐違法行為，分別被處頂格罰款，共計3650萬元人民幣。

各家機構被罰原因主要是虛假宣傳。而在此次處罰前，虛假宣傳已經是在線教育行業的一大頑疾。

今年1月，猿輔導、作業幫、高途課堂、清北網校四大在線教育平台被曝光使用同一名演員在各自的廣告中扮演名師引發熱議。這名老師一會兒是小學數學老師，一會兒是40年英語老師。

低價誘惑也是廣告套路之一，原價幾百元甚至幾千元的課程，廣告售價僅為1元，看似優惠的畫線價格實際從未進行過交易，只為誘導用戶消費。

同時，各家在線教育公司都在聘用大量的「輔導老師」，主要工作並非上課，而是銷售課程，用固定的話術給家長制造焦慮、一遍又一遍地給家長打電話都是營銷時的常用套路。

觀察者網此前報道，一位輔導老師透露，推銷過程中有固定的營銷套路。比如，代金券等促銷手段有一定的欺騙性，有效期一周的代金券，輔導老師會告訴家長「明天就失效」，以此催促家長盡快續報。

家長微信 群內還會有內部工作人員假裝的水軍，將頭像換成中年人的風格，在群內假裝已經報名，加深家長焦慮，刺激家長盡快報名。