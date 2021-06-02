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青年愛「躺平」? 官媒憂社媒封 網民怒：又沒傷天害理

中國新聞組╱北京2日電
網友用圖片調侃道，「躺平」的韭菜不好割啊。（取材自微博）
網友用圖片調侃道，「躺平」的韭菜不好割啊。（取材自微博）

網路最近出現「躺平」熱潮，不少年輕人推崇減少勞動、降低生活欲望的「躺平」。官媒對此表憂心，抨擊鼓吹「躺平」主義者，並指「躺平」不事生產的做法不利個人和國家發展。在此氛圍下，豆瓣等社交網站紛刪文、封鎖「躺平小組」的相關討論，引發不少網民不滿。

綜合媒體報導，社交網站豆瓣上多個「躺平」相關討論組，自5月30日起被悉數關閉，甚至有不少網民表示，自己因為在帖文中提到躺平，就遭豆瓣禁言、封號，抱屈「躺平又沒傷天害理」。據悉，「躺平」已被豆瓣設定為敏感詞。

「不奮鬥、不加班、不消費」的「躺平潮」，引起不少青年共鳴。(取材自半月談)
「不奮鬥、不加班、不消費」的「躺平潮」，引起不少青年共鳴。(取材自半月談)

中國社會競爭激烈，且貧富差距逐漸拉大。中國科技企業的「996」工時（從上午9時到晚上9時，每週6天）曾引起社會廣大議論，繼而出現「886」、「007」等同義詞；百度貼吧日前一篇「躺平」帖文受到關注，掀起一波「不奮鬥、不加班、不消費」的「躺平潮」，不少青年都成為追隨者。

雖然官方傳媒極力批判這種現象，但網民似乎並不買帳，連日來的討論熱度居高不下。報導說，有網民甚至在問答網站「知乎」發文直斥「這些話哄哄中學生就得了，就別拿來繼續洗腦年輕人了」。有網友說：「你讓我有份工作早九晚五有雙休，能養活一家老小，車貸房貸不用愁的話，你讓我坐起絕對不躺起。」

對於豆瓣剷除多個「躺平小組」，網民紛紛表示，「喪言喪語也都是罵自己 又沒有妄議國事…真！委屈！」、

「只能說躺平真的有戳到某些人的痛處…畫個餅、打打雞血、灌灌雞湯就能割到韭菜的時光，已經一去不復返了。我不能站著，也不想跪著，現在連躺著都要被說，那你到底要讓我怎麼樣嘛？」

更有網民怒吼，「躺平又有甚麼錯呢，難道資本家睡着的時候不躺平嗎？原來你們都是站著睡的？」

不過，目前微博仍有不少相關的hashtag話題，當中有不少網民支持「躺平」，而百度貼吧的「躺平吧」也有新帖文；知乎相關問題下方，有許多支持「躺平」的回答。因此，豆瓣針對「躺平」進行言論控管的做法，也遭不少網民批評「太過保守」。

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