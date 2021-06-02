「計生」挨批 環時：反對有人學著BBC腔調否定政策

中國開放三孩政策。(取材自環球網)

為積極應對人口老齡化問題，中國 實施一對夫妻可生三個孩子政策。除了網上「生不起、養不起」的意見外，人權組織也對婦女生育自由遭干涉提出質疑。對此，環時指出，中國計生早在上世紀80年代前就發起，計生不僅是政治決定，也是當時科學界和公眾共識，「反對少數人學著CNN、BBC的腔調否定計生政策」。

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美國之音報導，中國第七次人口普查結果顯示，中國的人口生育率為1.3，使中國成為世界上出生率最低的國家之一。但新開放三孩政策距離人口學家和人權人士所期待的全面廢除「計畫生育」政策仍有距離。

人權觀察1日發布的「中國：二孩政策造成普遍歧視 」報告指出，二胎政策意味每個女性可能需要兩次產假，「許多公司企圖避免員工休產假，於是在招聘廣告、新人面試和職場待遇各方面給沒有孩子或只有一孩的女性差別對待」。

研究員王亞秋表示，可以理解中國鼓勵女性多生孩子。但是，「中國政府該做的不是逼迫女性為了國家生育第二個孩子，而是應該履行國際法義務，保障就業 和生育權利的平等待遇」。

王亞秋表示，追求提高生育率卻沒有適當的就業保障，中國政府等於是向雇主騷擾和歧視女性發放了許可證。她說，許多女性已經走上網路、媒體和法院，訴說她們在職場遭受的侵害。

對此，環時評論指出，中國計生早在上世紀80年代之前就發起了，當時的中國有當時的國情，貧困是它的最大敵人，糧食維持溫飽都很勉強。計生不僅僅是政治決定，也是當時認識條件下科學界和公眾的一個共識。

「很窮時，少生了一些孩子，現在有條件了，應該多生一些。」評論稱調整人口政策是面向未來的長期規畫，不能用短期一兩年的情況衡量它是否成功。三孩新政必將帶來中國當前少子化社會中各種元素的鍊式變化，重塑社會從婚戀到生育再到就業等方方面面的觀念。

對於三孩配套，衛健委解釋，包括加強適婚青年婚戀觀，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，降低家庭教育開支，同時完善生育休假與生育保險制度，保障女性就業權益等。