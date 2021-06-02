中國奇葩催生：3胎買房半價 產假3年

三胎買樓半價？三年產假？ 這些「催生」建議受關注。(中新社)

「為什麼不想生三孩？」網友細數教育 、生活成本及就業帶來「養不起」的壓力。為了增加育齡夫婦的生育動力，連續四年在兩會 建議開放三孩政策的人大代表朱列玉拋出「產假延長至3年」的提議，攜程聯合創始人梁建章也建議在高房價 地區實行三胎買房半價的優惠政策。

觀察者網報導，梁建章在財經專欄指出，雖然三孩政策相比二孩政策是一個進步，但其實應該直接全面放開並鼓勵生育，而不是僅僅放開三孩。

梁建章認為，現在制約育齡夫婦生育孩子的一個重要原因是高房價，這一點對大城市的工薪階層尤為明顯。如果地方政府將收的稅作為購房補貼的返回給家庭（比如一孩房價九折，二孩七折，三孩五折），那麽就能產生減負效果。他認為對於二孩和多孩家庭，除了可以給與一定的現金補貼以外，還可以減免全部或部分的社保繳費和個人所得稅。

對於網友關心的教育減負問題，梁建章認為教育改革是最難的，但是為了解決教育內卷，必須要改革現行的高考制度。 未來能否提升生育率，關鍵是要看這些鼓勵生育的配套政策是不是能夠落到實處。

紅星新聞報導，現行的產假是98天，每多生育一個嬰兒，增加產假15天。曾經連續四年在兩會建議開放三孩政策的人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉建議延長產假至三年，使得婦女生育後有足夠的時間照看孩子，直至小孩進入幼兒園等托管機構。

朱列玉的提議令不少女性附議，但不少網友對女性的職場地位表示擔憂，「產假越長，女性在職場的競爭力越差」, 有人質疑「如果在一家公司生三個，九年假期，公司還要做嗎？」