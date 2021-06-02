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中國奇葩催生：3胎買房半價 產假3年

中國新聞組／北京2日電
三胎買樓半價？三年產假？ 這些「催生」建議受關注。(中新社)
三胎買樓半價？三年產假？ 這些「催生」建議受關注。(中新社)

「為什麼不想生三孩？」網友細數教育、生活成本及就業帶來「養不起」的壓力。為了增加育齡夫婦的生育動力，連續四年在兩會建議開放三孩政策的人大代表朱列玉拋出「產假延長至3年」的提議，攜程聯合創始人梁建章也建議在高房價地區實行三胎買房半價的優惠政策。

觀察者網報導，梁建章在財經專欄指出，雖然三孩政策相比二孩政策是一個進步，但其實應該直接全面放開並鼓勵生育，而不是僅僅放開三孩。

梁建章認為，現在制約育齡夫婦生育孩子的一個重要原因是高房價，這一點對大城市的工薪階層尤為明顯。如果地方政府將收的稅作為購房補貼的返回給家庭（比如一孩房價九折，二孩七折，三孩五折），那麽就能產生減負效果。他認為對於二孩和多孩家庭，除了可以給與一定的現金補貼以外，還可以減免全部或部分的社保繳費和個人所得稅。

對於網友關心的教育減負問題，梁建章認為教育改革是最難的，但是為了解決教育內卷，必須要改革現行的高考制度。 未來能否提升生育率，關鍵是要看這些鼓勵生育的配套政策是不是能夠落到實處。

紅星新聞報導，現行的產假是98天，每多生育一個嬰兒，增加產假15天。曾經連續四年在兩會建議開放三孩政策的人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉建議延長產假至三年，使得婦女生育後有足夠的時間照看孩子，直至小孩進入幼兒園等托管機構。

朱列玉的提議令不少女性附議，但不少網友對女性的職場地位表示擔憂，「產假越長，女性在職場的競爭力越差」, 有人質疑「如果在一家公司生三個，九年假期，公司還要做嗎？」

攜程聯合創始人梁建章解讀三孩政策。(視頻截圖)
攜程聯合創始人梁建章解讀三孩政策。(視頻截圖)

教育 房價 兩會

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