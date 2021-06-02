象群逼近昆明 當局「投食引路」撒菠蘿

指揮部在玉溪大河玉洛路擇點投食，引導象群避開人群密集地，避免牠們走進城區。（取材自南方都市報）

雲南北遷的15頭亞洲野象前日一度距昆明市晉寧區邊緣近20公里，昨日來到玉溪市紅塔區洛河鄉附近水域，當地政府在野象群即將通行的路段挖設護坡，並放置香蕉、粟米、菠蘿等數噸食物，誘導牠們向西北人煙稀少的區域遷徙。當局並在玉溪市紅塔區集結渣土車待命，希望通過適當方式「勸返」象群。

據「雲南發布」最新消息，截至5月30日18時10分， 15頭亞洲野象遷徙至玉溪市紅塔區洛河鄉大灣村尖山哨坡附近。根據專家分析研判，野象群有繼續北遷的趨勢。

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地圖顯示，尖山哨坡離最近洛河鄉街鎮的直線距離只有10公里。

新京報報導，昨日下午，野象群出現在洛河鄉附近的玉溪大河中。現場工作人員表示，沿著這條河道往東就是洛河鄉城鎮，為防止野象群進入城區，一輛挖掘機用挖斗擋住前方橋洞，阻擋野象群繼續沿河道往東前進。

另有工作人員向河道旁的護坡上拋撒菠蘿和玉米，誘導野象群向西北人煙稀少區域遷徙。

紅塔區洛河鄉工作人員在山體旁投放很多野象愛吃的食物。（取材自新京報）

據「雲南發布」此前發布，目前，前方指揮中心已投入應急處置人員及警力共450餘人次，出動警車、渣土車228輛、挖掘機4台、無人機3架，提前開展布防，繼續實行24小時不間斷監測預警，並採取投餵亞洲象喜食食物的方式，保證象群食源，減少群眾損失。

渣土車司機高枝明表示，他們已經在紅塔區境內守了三天三夜，平日將車輛停靠在路邊，等象群即將經過的時候，他們會調轉車頭，把車擺橫在道路上，防止大象進入主城區。「我們今天剛來到洛河鄉附近，現在吃住都是在車上。」

另一名渣土車司機李宗元提到，他們剛開始是10輛車為一組，現在5輛車分為一組。「昨晚我們就看到過野象，當時距離不到200米，我們就待在卡車裡，不能亂跑。」

新京報此前報導， 4月16日 ， 17頭原生活在西雙版納國家級自然保護區的亞洲像從普洱市墨江縣遷徙至玉溪市元江縣。其中2頭於4月24日返回墨江，其餘15頭則繼續北上。牠們於5月16日凌晨進入紅河州石屏縣寶秀鎮，並繼續前進，於24日到達玉溪市峨山縣。

據雲南省森林消防總隊消息， 30日上午，在峨山縣逗留6日後，野象群已進入玉溪市紅塔區境內。