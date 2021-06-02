象群跨越半個雲南 竟是因為地磁擾動?

原本棲息在雲南西雙版納的15頭野生亞洲象，4月中旬突然「一路北上」，目前已跨越半個雲南直逼昆明而來。（取自新華網）

雲南近期傳出「大象危機」。原棲息在西雙版納的15頭野生亞洲象，4月中旬突然「一路北上」，過去40多天已跋涉400多公里，幾乎跨越半個雲南，目前距離昆明僅約20公里。對於這群野象何以遠離棲息地，中國 學者提出的最新觀點是，可能與地磁擾動有關。

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面對這場「大象危機」，雲南副省長王顯剛5月31日下午在省政府召開專題會議，聽取省林草局關於亞洲象北遷安全防範情況匯報，並與中國國家林草局就下一步處置工作交換意見。

根據雲南省政府發布的訊息，截至5月31日17時30分，15頭亞洲象群繼續向北遷移至玉溪市紅塔區洛河鄉與大營街街道交界處，距離昆明市晉寧區邊緣只剩約20公里。

對於野生象群何以會遠離原棲息地，西雙版納野象谷居民表示，當地原本就經常能見到亞洲象進入村莊吃農作物，象群北遷並不稀奇，但像此次這樣長時間、遠距離北遷尚屬首次。

上海東方網報導，此前有專家稱，目前這個季節食物匱乏，象群北上可能是為了尋找食物。還有分析認為，可能是象群的首領迷路了，才會一路向北。

此外，有報導指出，西雙版納當地近年推廣橡膠種植，割裂了原有的植被版圖。近年來，當地茶樹種植面積有所增加，也導致亞洲象的適宜棲息地進一步減少，使得人象「混居」的狀態加大了人象衝突的風險。

北京 師範大學生態學教授、國際自然保護聯盟物種生存委員會亞洲象專家組成員張立就認為，這群亞洲象很可能是在尋找新的棲息地。

不過，中國科學院強磁場科學中心暨國際磁生物學前沿研究中心研究員謝燦則提出另一種觀點。謝燦表示，動物遷徙的其中一個關鍵因素是地球磁場（簡稱「地磁」）。

他解釋，地球磁場的擾動或多或少都會影響動物的遷徙過程，而太陽活動會對地球磁場產生影響，引起全球範圍的「地磁暴」。

謝燦推測，太陽風暴 誘發了地磁暴，而地磁暴以某種方式誘發這群亞洲象的遷徙本能。據他分析，這次象群北遷的時間與太陽風暴、地磁暴發生的時間吻合。象群更像是在遷徙—先北上，然後可能掉頭返回—南下。但目前尚不清楚象群會否南下，以及何時南下。