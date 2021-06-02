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中國首批供應COVAX疫苗出廠 國藥歡慶

中國新聞組／北京2日電
中國首批供應COVAX新冠疫苗6月1日出廠。（取材自澎湃新聞）
中國首批供應COVAX新冠疫苗6月1日出廠。（取材自澎湃新聞）

中國首款通過世界衛生組織（WHO ）緊急使用認證、且首批供應COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗，昨天由中國國藥集團出廠。國藥表示，應WHO要求，這批疫苗「補充完善了說明書」。

北京日報報導，這款疫苗由中國國藥集團旗下的中國生物研製，昨天在其北京生物製品研究所正式出廠，國藥集團還特地舉行儀式。

中國是在2020年10月加入COVAX計畫。今年5月7日，國藥集團這款疫苗通過WHO緊急使用認證，成為中國首款獲得WHO這項認證的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

國藥表示，這批供應COVAX的疫苗實現幾處換新。包括採用全新全英文包裝，瓶身貼有VVM標籤可監測環境溫度變化，包裝上並加印國際監管的二維碼。並應WHO要求「補充完善了疫苗的說明書」。

據報導，國藥集團的COVID-19疫苗，已在中國、阿聯、巴林、玻利維亞、塞席爾、泰國等6國獲准註冊上市，並在全球70個國家、地區及國際組織獲得批准使用，接種範圍涵蓋196個國家的人群。

國藥還提到，旗下中國生物的科研團隊，已於5月26日在美國醫學會雜誌（JAMA）發表這款疫苗的3期臨床試驗結果。而北京生物製品研究所也在4月間通過歐盟審查，使這款疫苗成為中國首款獲得歐盟GMP證書的疫苗。

中國官方也不忘為這款疫苗造勢。中國外交部發言人汪文斌昨天說，這批疫苗正式出廠「正是中方以實際行動，踐行疫苗全球公共產品承諾的又一重要體現」。

疫苗 中國 國藥

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