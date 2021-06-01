「大唐不夜城」擠爆 最紅步行街 紅過上海灘

大唐不夜城的「不倒翁小姐姐」，吸引遊客蜂擁觀賞。（視頻截圖）

一則陝西西安的「不倒翁小姐姐」影片，近日吸引23億的點擊率，讓不少遊客蜂擁到西安「大唐不夜城」步行街去，想尋找這位小姐姐，也讓這條步行街2019年春節遊客量竟然超越上海外灘，目前已經成為大陸最紅的步行街。

來源：YouTube

據yahoo新聞報導，2018年底才開街的大唐不夜城，已是西安的當紅景點。融合古代與現代的獨特街區氛圍加上中國 傳統文化的底蘊，以及線上新媒體平台，都是讓大唐不夜城在中國大陸人氣「紅不讓」的原因。

短短開街不到三年，大唐不夜城的人氣已超越上海外灘。據大唐不夜城媒體聯絡人苗嘉昕介紹，二○一九年農曆年期間，單日客流量達到八十三萬人次；今年的清明與五一假期，日均客流量都在四十萬次以上。而抖音 等新媒體平台讓街區火遍大陸，遊客拍唐裝、以及「不倒翁」小姐姐表演。

前來遊玩的年輕人表示，「中國傳統文化已是個潮啦、FASHION！」這批年輕人在當地專程搭建給網紅唱歌的平台前說，街區有古街古巷，也有現代歌曲，不管哪一個年齡層的人都適合來。

大唐不夜城位於西安大雁塔的南面，入夜後街區打起黃紅橙的大燈，人潮如海中，總能看到民眾穿著唐服，拿著手機拍抖音。一名穿著唐裝專程來拍「穿越」抖音的女遊客說，今天穿唐裝是因為來到大唐不夜城，西安是一個文明古都，別的地方沒有這種氛圍。

大唐不夜城全長約一千五百公尺，貫穿南北的中央雕塑 景觀步行街道，分布著唐朝帝王、唐詩人等雕塑。值得一提的是，台灣的當代雕塑大師洪易打造的「西遊記」彩繪雕塑，更是獨樹一幟的網紅打卡點。洪易的雕塑結合現代年輕人審美，雕塑彩色、卡通樣式。大唐不夜城的講解員說，這是街區古代與現代結合的體現。

熱鬧非凡的大唐不夜城也是當前大陸北方屈指可數的「夜經濟」標竿。晚間近十點時，穿著唐裝的男男女女表演者，坐上五光十色彩車，華麗巡遊，讓人目眩神迷，彷彿穿越千年，回到大唐盛世。