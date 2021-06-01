杭州漢被蛇咬竟吮傷口 尿液變黑

杭州一名63歲大伯想抓野生蛇泡藥酒，被咬傷後，接受中醫院外敷藥劑「蛇傷散」治療。（取材自都市快報）

杭州有個63歲大伯想抓毒蛇泡藥酒，沒想到反被咬一口，他立刻用嘴吸傷口，但無濟於事，跌倒在家門口，最後家人趕緊送到醫院求救。

據都市快報報導，這位俞先生（化名）談起前幾天的驚魂一幕，仍心有餘悸，他說，那天吃完午飯後去散步，突然聽到有人大喊一聲「有蛇」；他下意識地隨手抄起一把鐵鍬追了過去，只見一條又長又粗的五步蛇在院子遊走，本想打死，但轉念一想，這麼「壯碩」的野生蛇要是能抓來泡藥酒肯定很不錯，便又回頭拿了一個蛇皮袋準備活捉。不料此時，五步蛇突然立起，以一個詭異的角度一口咬在了他的右手腕處。

這一口咬得太狠，鮮血立刻從傷口處湧出，情急之下，他馬上用嘴吸吮傷口想把毒液吸出，接著又用流水不斷沖洗、擠壓，但仍無濟於事。更糟的是，因為吸吮過劇毒的傷口，幾分鐘後他又出現了牙齦出血、嘴唇發麻的症狀。當下他只覺得胸悶氣短，踉踉蹌蹌地趕回家，剛進家門就倒在地上，家人急忙把他送到杭州市中醫院急診科。

化驗檢查結果讓在場的醫生大吃一驚，俞先生的尿液也已呈醬油色，凝血功能異常，如果持續出血可能導致死亡。經過搶救。他的尿液由醬油色慢慢轉變成茶色、清色，複查凝血功能、尿常規指標也在好轉，讓醫務人員鬆了一口氣。

躺在病床上的俞先生輸著血漿，略顯疲憊，被毒蛇咬傷的右手臂腫脹明顯，已經外科手術切排減壓，幾根負壓管雖仍往外引流傷口的滲血滲液，但病情已穩定。

專家提醒，萬一被毒蛇咬傷，一定要穩定情緒，遠離被蛇咬的地方，盡量記住蛇的基本特徵，如蛇形，蛇頭，蛇體和顏色，最好能拍下圖片，並迅速撥打急救電話，盡快就醫。安靜休息，盡量保持受傷位置靜止不動，讓受傷肢體下垂並低於心臟，嚴禁走路或跑步。

最重要的是，千萬不要用嘴巴去吸毒液，因為毒素會由口腔黏膜吸收，傷及施救者，務必要盡快趕至有血清的醫療單位接受進一步治療。