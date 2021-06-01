最醜？質樸？北大師拎饅頭受訪掀話題 網友讚「大神」

北大數學系助教韋東奕。（視頻截圖）

提一瓶礦泉水、拎兩個饅頭…北京 大學數學科學學院助理教授韋東奕受訪視頻流傳，有網友用「最醜」評論他後，有人深扒他的資料，讓他的質樸形象瞬間走紅。據了解，他只用8年就完成了北大本碩博全部課程，還在數學上創造諸多「傳奇」。網友直呼「大神」，並稱他為北大「掃地僧」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，韋東奕接受某平台採訪，只見他衣著樸素甚至有點不修邊幅，靦腆地推介：「加油，歡迎來到北京大學，我也不會說別的。」當被問到，「成為北大老師要多牛」，韋東奕說沒覺得自己有多牛，「我就是對數學比較感興趣」。

2008年，年僅16歲的韋東奕獲得國際數學奧林匹克競賽金牌後，被北京大學數學系預錄取，並於2010年正式成為北京大學數學系本科生。他2014年獲北大學士學位，2018獲博士學位。這意味著，他只用了八年就完成了本碩博的全部課程。之後，韋東奕在北京國際數學研究中心做博士後研究工作，2019年12月至今，擔任北京大學助理教授。

北大數學系助教韋東奕。（取材自荔枝觀察）

韋東奕從小就對數學很感興趣，他的父母均是山東建築大學的老師，其父親韋忠禮生前曾任山東建築大學理學院副院長，還曾兼任山東大學博士生導師、山東省數學會理事。有時候父子倆沒事幹，就會打趣說，「來，我們做道數學題」，這也成為山東建築大學流傳的一段佳話。

韋東奕主要研究領域是偏微分方程、幾何分析等，擁有非常強的數學分析和計算能力，已在國際著名數學期刊發表論文十多篇。他解題的許多方法都是自創的，甚至比標準答案還要簡潔許多，被譽為「韋方法」，還流傳有「韋東奕不等式」。