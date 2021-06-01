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「年輕人不能躺平」…新東方老董俞敏洪遭網友群攻

記者羅印冲／北京1日電
俞敏洪反對年輕人躺平，遭到網民嘲諷。（新華社）
俞敏洪反對年輕人躺平，遭到網民嘲諷。（新華社）

中國網路再有熱詞走紅，近日「躺平」話題引發熱議，新東方董事長俞敏洪對此發表反對聲音，但卻遭到網友嘲諷。

香港01報導，近日，社交網站豆瓣有網民發帖感嘆世事維艱，有一天突然釋然了，開始過最平淡最簡樸最隨心所欲的生活，他一個月消費200元（人民幣，下同，約31美元），什麼房子車子似乎已經與他無關了。每年經濟來源的主要管道是去橫店當群演，躺屍兩個月。其餘時間做自己最想做的事情，騎馬劈柴周遊世界，當然遊也是窮遊了。他總結自己的這種狀態叫「躺平」。

這個詞既能形象的説明了他現實生活的狀況（去橫店躺屍），又能暗示出他心態上或者追求上的一種貼地平線的低姿態。被無形壓力困擾的各色人等，一下子產生了共鳴，於是在網上掀起一輪又一輪熱浪

來源：YouTube

5月30日，在第四屆中國青年企業家峰會上，俞敏洪談到「年輕人躺平的問題」，他說，（格力電器董事長）董明珠和他聊，他們這一代企業家要激起年輕人奮鬥精神，不能鼓勵打遊戲、借款消費，而是為中國創造財富。

俞敏洪稱，現在年輕人「躺平」，太佛系的話，國家的未來靠誰做？

俞敏洪的言論在微博上引發了網友熱烈討論，同時還遭到不少網友嘲諷。有網友用圖片調侃道，「躺平」的韭菜不好割啊。還有網友表示，「你讓我有份工作早九晚五有雙休，能養活一家老小，車貸房貸不用愁的話，你讓我坐起絕對不躺起。」

還有網友表示，勞工權益才是關鍵，不保障工人權益，不提高工人福利待遇，只知道居高臨下喝斥別「躺平」，沒有用。要是勞動收入合理，工作強度時間合法，35歲不被優化(優退)，職業能體現人的價值，人們巴不得站起來爭取幸福生活，誰願意「躺平」？被房價和高強度工作剝奪生活的現代人，剩下多少心思去奉獻。一邊提倡996，一邊斥責「躺平」，又蠢又壞。

令人關注的是，在「躺平」這一話題還在熱炒之際，官方於5月31日正式推出三孩政策，該政策一出，立即引發全民熱議。其中，大部分網友持反對意見。

更有不少網友將「躺平」這一話題與三孩政策相結合，一時間，「躺平」再度掀起熱浪。有網友表示，難怪這段時間都在批判「躺平」，被996逼到躺平的人，哪有時間要孩子，不解決根本問題，放開五六七八胎也是不會生的。

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