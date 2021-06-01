「躺平」成商機 阿里巴巴註冊商標

中國青年中悄悄興起「躺平主義」，似乎讓官方不安。（取材自推特）

中共 百年建黨大慶臨近之際，突然冒出「躺平主義」，躺平，顧名思義，就是躺著、無欲無求，據說是與之前時髦的網路詞「內卷」對著乾的。這個「躺平主義」讓當局隱隱不安，連清華教授李鋒亮都稱躺平態度極不負責。就在各界論戰的同時，阿里巴巴集團已經悄悄地註冊了多項「躺平」商標。

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綜合媒體報導，面對高壓又低薪的工作環境，加上不斷上漲的物價、房價 ，壓得現在年輕人喘不過氣，也逐漸失去對生活的憧憬。年輕人放棄追求更高的理想，利用降低本身物欲，以最低的消費，維持最基本的生活，不再與理想拉扯、放棄社會期待…於是「躺平主義」成為很多年輕人的自嘲的熱詞。

阿里巴巴集團此時似乎發覺了商機，悄悄地註冊了「躺平」商標。據查詢平台「天眼查」資訊顯示，阿里一共申請了十個「躺平」商標，分別屬於不同類別，其中六個已經註冊成功，類別涉及建築材料、空調燈具等。

其實早在2019年，阿里巴巴集團就先後推出了「躺平」App 與「躺平社區」App。開發商均為「Nanjing Taobao Software Co., Ltd」，淘寶大學、淘小舖平台均為該開發商。