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「養4老3孩+工作996」網罵爆…新華社微博屏蔽負面留言

中國新聞組／北京1日電
中國的三孩政策被許多網民批評，有人說若夫妻皆唯獨生子女，不但上要養4個老人，下有3個孩子，工作還要「996」，「生產隊的驢也不是這個用法」。（取材自觀察者網）
中國的三孩政策被許多網民批評，有人說若夫妻皆唯獨生子女，不但上要養4個老人，下有3個孩子，工作還要「996」，「生產隊的驢也不是這個用法」。（取材自觀察者網）

中共中央推出開放三孩政策，意在鼓勵生育，但昨天消息一出，網路上輿論立刻炸鍋，多數網民認為這政策無法解決問題、為時已晚，因為不生主要是經濟壓力太大，根本沒有意願生養小孩。不過，許多網民發現，發布消息的新華社微博下，負面評論多數遭到屏蔽。

中共中央政治局會議昨天宣布三孩政策，會議中還提到要將婚嫁、生育、養育、教育「一體考慮」，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，治理婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣。政策也提到要將小孩托育、家長生育休假與保險等制度完善，保障婦女就業權和提供獎勵制度等。

明報報導，率先公布官方消息的新華社昨天在微博的開放三孩貼文下，兩小時內就湧入逾20萬則評論，多數是「罵」聲。很多網民提到，現時生養子女成本高，住房、工作壓力大，根本沒有生育意願。

「生產隊的驢也不是這個用法」

多數為獨生子女的80後、90後更稱若兩個獨生子女結婚，即要照顧4個老人和3個孩子，還要「996」（指每天工作朝9晚9，每周工作6天），「生產隊的驢也不是這個用法」。

不過網民發現，新華社不久後就屏蔽了負面評論，現仍能顯示的「最高熱度」的評論表示「誰愛生誰生」。

隨後，新華社又發布「三孩生育政策來了你準備好了嗎？」意向調查。有網民截圖顯示，在該貼文被新華社刪除之前，有超過2.8萬人選擇「完全不考慮」，選「準備好了，迫不及待」僅1000多人，選「已提上日程」和「猶豫中，很多問題待考慮」的分別有200多和800多人。

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