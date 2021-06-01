當年生三孩被罰鉅款 張藝謀妻發文：提前完成任務

導演張藝謀與妻子陳婷和三名子女合影。（取材自微博）

中國 中央宣布實施「三孩政策」後，曾經因為「超生」而被罰款的導演 張藝謀妻子陳婷，5月31日在微博發文稱「提前完成任務」，張藝謀工作室其後也轉發帖文表示支持。

綜合媒體報導，張藝謀與曾為江蘇無錫舞蹈團演員的陳婷，先後生育兩子一女，2013年時被爆料「超生」，夫妻倆因此被以違反「計畫生育 法」罰款逾748萬元人民幣（約118萬美元），張藝謀當時還公開道歉稱「對公眾造成不良影響」。

陳婷2013年曾對新華社表示，她與張藝謀相戀於1999年，因擔心媒體曝光就沒領結婚證，至2011年才登記結婚，三個孩子分別出生於2001、2004和2006年，都是「非婚生」。她說，消息傳開後，夫妻倆決定「坦誠面對，共同承擔責任」。

然而，早前也曾有媒體爆料，張藝謀不只這三個孩子，他與前妻肖華也育有一子，並和其他兩名女子生育了三個孩子，他總共有七個孩子。當時引發社會輿論對名人違反計畫生育而超生的反感，並用經典中國動畫片調侃張藝謀是「七個葫蘆娃」。當時還有消息稱，只要陳婷每生一個孩子，張藝謀就給她1000萬元人民幣（158萬美元）。

「三孩政策」發布後，導演張藝謀的妻子陳婷在微博發文稱「提前完成任務」，隨後張藝謀工作室官方微博轉發。（取材自微博）

如今，陳婷的發文引發網民熱議，有人批評「你還挺光榮呢」、「無數家庭為國家的大局做出貢獻和犧牲，你超生還得意，你以為當初沒有生二胎的人，他們不想生二胎三胎嗎？」，也有網民表示理解，指她應是「自嘲」早年被罰巨款。還有不少網民都建議張藝謀夫妻應該向當局追回罰款，認為陳婷只是「生不逢時」。