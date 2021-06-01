網酸「三孩」政策：1個都不想生…「你們幫忙養嗎？」

中國將開放「三孩」，但多數適逢婚育年齡的年輕人並不開心。（取材自觀察者網）

中共中央政治局會議昨天宣布實施三孩生育政策，立即引起廣泛討論，民眾對這項措施反應不一，多數人認為象徵意義大於實質意義、此時放寛生育政策「為時已晚」；有人直言，「生得起、養不起」的現實情況沒改善，即使完全解除生育限制也沒太大作用。

BBC報導指出，中國 網友評論大多集中在生存壓力大、生育成本高的現實下，簡單放開「三胎」限制於事無補。在新華社相關微博下，熱度最高的評論大多負面，認為「問題是一個都不想生」、「建議先解決最基本的生育福利 」、「你們幫忙養嗎」等。

微博相關討論中，用戶留言：「這根本不是生的問題，是教育住房及就業 等綜合因素的大問題」；「我覺得還是先解決醫療就業住房教育養老的問題，再來談三胎」；「我關心的是支持配套措施有哪些？生活壓力太大的話，年輕人是不願意生的」；「他們到底知不知道大部分年輕人養活自己就已經很累了？」

也有人建議「先解決最基本的生育福利及女性生育會必然面對的職場困境職場不公等問題，再鼓勵她們生孩子」；「這屆獨生子女真的幸福，可以養四個老人，三個小孩。」

來源：美國之音中文網

香港科技大學社會科學和公共政策教授、老齡化中心主任貝斯圖（Stuart Gietel Basten）表示，不能期待政策改變會讓中國整體的生育模式發生變化，因為畢竟只有相對少數人確實有生育第三胎的願望。

倫敦國王學院的社會學者劉曄對路透表示：「在我看來這只是一個數字遊戲。實際上仍缺少具體的政策規畫來解決讓家庭（特別是女性）不願生育更多孩子的三個主要障礙。」

中國人民大學教授劉瑞明早前也指出，「哪怕是在一些相對落後的地區，一個家庭對於孩子的需求也很少到三孩以上，所以放開三孩不會有實質改善。」

中央社引述香港電台訪問指出，北京民眾劉小姐表示，開放生育政策也不會考慮改變計畫。因為工作繁忙，經常要加班，沒有時間再多照顧一個孩子。

另一名任先生則直指，他已婚的兒子30歲了仍未生育，代表現在的年輕人都不願生育。剛自學校畢業的毛小姐認為，自己不會抗拒生三個小孩，但生育的數量仍要視收入狀況及社會福利而定。

民眾對於開放三孩反應不如預期般熱烈，也並未給予肯定；除了認為開放三孩是「不得不然」的預料中事，也認為和日前公布的第七次全國人口普查的結果及延後公布有關。

這是中國第三次「放鬆」人口生育政策。有觀點認為，政策力度太小，在快速老齡化的國情下，不僅應該全面放開生育限制，而且要推出全方位的鼓勵措施。

根據CEIC數據庫顯示，「單獨兩孩」推行翌年（2014年）中國新增人口從660萬左右小幅攀升到710萬左右，政策的實際效果大大低於估算。