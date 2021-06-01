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1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

中國疾控中心：已研製新疫苗 抗新冠病毒變異株

記者林則宏、羅印冲／北京1日電
中國疾控中心研究員邵一鳴表示，中國已針對新冠病毒變異株研製新一代疫苗。圖為河北省唐山市醫護人員為民眾接種新冠疫苗。（取材自新華網）
中國疾控中心研究員邵一鳴表示，中國已針對新冠病毒變異株研製新一代疫苗。圖為河北省唐山市醫護人員為民眾接種新冠疫苗。（取材自新華網）

中國疾控中心研究員邵一鳴表示，中國已針對新冠病毒變異株研製新一代疫苗。對於最早一批完成新冠疫苗接種人群，也會根據科學數據，確定這些人何時應補充接種「加強針」。此外，廣深疫情升級，傳聞注射過新冠疫苗也被感染，專家表示，「沒有任何一種疫苗能保證接種者100%不被感染」。

邵一鳴接受央視新聞專訪時表示，中國目前可供民眾選擇的疫苗種類愈來愈多，分別是只需打一針的腺病毒載體疫苗，打兩針的滅活疫苗，以及需要打三針的重組蛋白疫苗。

當前變異毒株不斷出現，不少人擔心現有疫苗的效力。邵一鳴說，「它們會對疫苗的綜合抗體有大概10個、20個百分點的下降，疫苗還是維持在50%以上的保護率。」他表示，現有的疫苗都還可以應付當前這些變異病毒，但「大家要快一點接種」，阻斷它的傳播。邵一鳴還指出，中國已針對變異株研究新一代的疫苗，目前的滅活疫苗技術路線尤其適合快速應對變異株。

距離中國首批接種新冠疫苗的時間已將近六個月，當初接種疫苗所產生的抗體會否失效。邵一鳴表示，根據目前的研究，接種疫苗六個月後，部分人對病毒仍然有一定的防禦能力。但他也強調，會根據科學數據，確定接種時間較長的人群何時應進行「加強針」的免疫。

中國國家衛健委發言人米鋒5月31日披露，截至5月30日，中國累計報告接種新冠病毒疫苗6億3917.2萬劑次。

此外，廣州疫情持續升溫，中國31日通報新增本土確診病例20例，均在廣東，其中18例在廣州。

據「財經」雜誌報導，有傳聞稱，本輪疫情的廣深兩地感染者中，有人已經註射過疫苗。據了解，在深圳鹽田港工作的感染者，其中數人曾登上國際船舶作業，按規定，此類重點人群年初就應優先接種新冠疫苗。故不少人據此推斷，注射過新冠疫苗也可能被感染。

對此，多位疫苗領域專業人士表示，沒有任何一種疫苗能保證接種者100%不被感染。即便感染也只是概率問題，並不代表疫苗失效或是質量不好。而且，只要接種了新冠疫苗，就算成為感染者，發展成重症的可能性也大大降低。

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