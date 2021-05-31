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台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

變種病毒傳播快 廣州擴檢測、幾近封城

記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
廣州核酸採樣團隊在荔灣區鶴洞社區冒雨採樣。一位護士爭分奪秒採樣，旁邊的護士頭頂紅色塑料椅子擋雨。(取材自微博)
廣州核酸採樣團隊在荔灣區鶴洞社區冒雨採樣。一位護士爭分奪秒採樣，旁邊的護士頭頂紅色塑料椅子擋雨。(取材自微博)

廣州新冠肺炎疫情升溫，自5月21日至30日已有五個確診病例和21個無症狀感染者。廣州市衛健委副主任陳斌表示，21日以來感染者中已檢測的基因測序結果高度同源，均為傳播速度極快的印度發現的新冠病毒變異株。當局為防堵疫情、幾近封城，31日晚上10時起實施多項加強離穗車輛和人員管理的新措施，包括旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。

來源：YouTube

中新社報導，陳斌30日作上述通報。為迅速切斷病毒傳播途徑，廣州當局決定，從5月30日起，進一步擴大全員核酸檢測範圍，覆蓋至越秀區、海珠區全域，及天河區、白雲區、番禺區的重點區域。

廣州於5月26日晚18時啟動荔灣區全域及海珠、越秀等區有關重點區域全員核酸排查，至29日零時，第一輪核酸大排查採樣基本結束，累計檢測225.26萬人次。

截至30日14時，此輪排查共發現感染者20人（無症狀感染者19人，確診病例1人）。在之前隔離觀察的密切接觸者中，甄別排查發現的有12人，另外8人均與之前陽性病例有共同聚餐、活動軌跡重疊等情形。

廣州市疾控中心副主任張周斌總結兩大特點，第一是疫情是通過共同居住、共同就餐等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播，感染者之間具明確傳播鏈條。第二，病毒傳播速度非常快，傳播力很強。其中傳播速度快是此次疫情和以往最大的不同，傳播力強則體現在病毒可通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸就可傳播。

廣州新一波疫情來勢洶洶，廣州市越秀區於5月30日至6月1日對全區常住人員開展全員...
廣州新一波疫情來勢洶洶，廣州市越秀區於5月30日至6月1日對全區常住人員開展全員核酸檢測工作。圖為醫護人員在廣東省人民體育場為市民做核酸檢測。（中新社）

廣州這波疫情源自於「早茶傳播鏈」，最早被確診的是一名75歲的郭姓婦人，她於21日確診，並被發現身上帶有印度變異病毒株，傳播力驚人。例如，在早茶店為郭姓婦人送餐的服務人員，只因為沒有戴口罩就感染了。

受新一輪疫情的刺激，廣東各地民眾接種疫苗的意願飆升，連日來主要城市的疫苗接種點都出現排隊人潮。

另外，由於查不出病毒感染源頭，且為防堵傳染力強的印度變種病毒，廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部30日晚間發通告稱，31日晚上10時起實施多項加強離穗車輛和人員管理的新措施，包括旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。

通告指，為減少因人員流動帶來的疫情傳播風險，決定暫時對離穗車輛和人員採取如下管理措施，其中包括通過廣州轄區內機場、鐵路、公路客運站等站場離穗的旅客（不含外地中轉旅客），須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。

廣州荔灣區一線的民警，雨中堅守防控疫情。(取材自南方+)
廣州荔灣區一線的民警，雨中堅守防控疫情。(取材自南方+)

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