報導不實？ 6自媒體向特斯拉道歉 被酸「神奇」

中國近日不時傳出特斯拉車主維權事件。(取材自快科技)

中國 近日不時傳出特斯拉 車主維權事件，不少自媒體因此質疑特斯拉剎車、系統失靈。5月28日晚，特斯拉官微突刊登6則自媒體為之前這些「不實報導」向特斯拉公開道歉的聲明。對此，錘子科技創辦人羅永浩在微博 發文稱，自己以前被自媒體造謠，也沒有一個道歉的，「神奇。這是怎麼做到的？」

智車派報導，「特斯拉客戶支持」官方微博公布6家媒體的致歉聲明並表示，非常感謝大家對特斯拉相關信息、相關帖文的關注，但這其中也包含了少許不實信息，這些不實信息給特斯拉以及廣大車主們帶來一些困擾，「為了幫助大家了解事實，我們會定期和大家分享真實情況，任何新興產業的發展，都離不開全社會的關注和支持。」

報導說，本次公布的6則致歉聲明分別來自抖音帳號「瑞豐汽車」、自媒體帳號「60秒懂車」、微博帳號「類星頻道」、「五商文化」、「鳴金網」、微博帳號「Teikeni數碼君」。

其中，瑞豐汽車發布的「剛買的特斯拉，48秒後剎車失靈，溫州二手車商直接淚崩」視頻內容，因言論未經核實沒有事實依據，誤導廣大群眾，致歉聲明將會置頂30天。60秒懂車則是同樣發布關於特斯拉剎車失靈等不當言論視頻，作者稱，相關內容已經刪除，並保證以後不再發生類似事件。

許多網民對自媒體向特斯拉道歉，還寫下致歉聲明讓特斯拉刊登感到意外。快科技報導，有網民稱讚特斯拉態度強硬、一點不慫，也有網民稱特斯拉撿軟柿子捏，「蒼蠅不叮無縫的蛋」，自己身上的爭議並未完善處理。

羅永浩也轉發相關微博並點評「咦？神奇。這是怎麼做到的？」並配文「我做Smartisan手機的那些年，很多自媒體赤裸裸地撒謊造謠誣衊誹謗，即使發了律師信過去，也沒有一個道歉的啊，最多就是半夜沒人看的時候悄悄發一個澄清，還寫得好像跟自己沒關係似的。」

特斯拉對不實言論的強硬「維權」態度，近日也見於一名河南鄭州特斯拉車主溫先生指控特斯拉在行車時會突然失控、降速事件。特斯拉回應稱，溫先生在拒絕檢查車輛的情況下，在網路上使用「自殺玩具」等詞彙製造社會熱點並要求更換新車，對此特斯拉無法予以滿足。

另第一財經報導，特斯拉宣布將主動召回部分Model 3、ModelY車型，以檢查剎車卡鉗螺栓。特斯拉中國內部人士表示，本次召回不涉及中國製造Model 3及Model Y。