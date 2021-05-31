賣山寨貨？ 身家90億「帶貨女王」薇婭道歉

薇婭(左)直播被質疑賣山寨貨。（取材自21財聞匯）

身家人民幣90億的「帶貨女王」薇婭近日陷入賣出寨品風波。她在直播間賣「古姿與Supreme聯名風扇」，被爆是山寨貨。薇婭所屬公司28日說明稱，經核查該產品存在授權爭議，向公眾致歉，薇婭本人也轉發該說明道歉，並表示「永遠銘記教訓」。「薇婭就售賣山寨Supreme聯名商品道歉」一事衝上微博 熱搜，閱讀量達4.7億。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日，一款聲稱Supreme x GUZI聯名的掛耳風扇，將知名主播薇婭推上輿論浪尖。這款以198元（人民幣，以下同）價格售賣的風扇，近日被時尚博主公開質疑是山寨聯名商品，而非美國 潮牌。

在薇婭的當日直播中，這款「Supreme聯名小風扇」售出2.19萬件，按照198元每件的價格，銷售額高達433.62萬元。次日，時尚博主Abestyle公開質疑該款商品是山寨聯名。「GUZI是個很不知名的國內小牌子，且正版Supreme也從未和任何國產品牌做過聯名，更不會以198(元)賣。」

5月28日，針對「售賣山寨Supreme聯名商品」一事，薇婭方發布情況說明稱，公司與古姿GUZI達成此次合作前，雙方簽署完備的法律協議，並要求GUZI及授權方提供相關資質及授權文件。儘管流程合規，但還是出現授權爭議問題，對此我們再次向購買此產品的消費者誠摯道歉。

隨後，薇婭在其個人微博轉發該說明並表示，「很慚愧，向大家誠懇道歉，這次授權爭議事件是我和我的團隊永遠銘記的教訓，我們也絕不會迴避此次事件中應該承擔的責任。」

此前，面對公眾質疑，薇婭並不承認售假，稱該產品由天貓國際官方小二推薦，自己理解錯誤，並以退款不退貨方式對該事件予以解決。

薇婭本名黃薇，1985年出生於安徽。今年5月發布的「2021新財富500富人榜」上，年僅36歲的薇婭和董海鋒夫婦以90億身家排名第490名，與之並列的是「風投女王」、今日資本創始人徐新和老乾媽創始人陶華碧。

薇婭在接受採訪時表示，她在2016年5月16日開啟人生第一場直播，但當天觀看的人數只有5000人。而如今，薇婭在淘寶直播擁有近7900萬粉絲，微博粉絲超1800萬，抖音 超過1600萬，快手近640萬……單場直播的最高觀看數超過1億。