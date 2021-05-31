網驚艷！新疆小姑娘五官精緻 撞臉迪麗熱巴

在教室裡彈吉他的新疆女孩，被網民稱長得非常像迪麗熱巴。（取材自微博）

傳聞新疆 女孩子個個顏值高，一名網民本是不相信，直到他到新疆旅遊時，才發現就連新疆小學生也長得非常漂亮，擁有著精緻的五官、高鼻梁及水靈靈的眼睛；滿街都是「迪麗熱巴 」、「古力娜扎」，他把照片上傳後，引發熱烈關注。

新疆小姑娘被網民稱顏值高。（取材自知乎）

網易報導，從照片中可以看到，小姑娘年紀不大，放學之後和同學一起來到小賣部買零食，雖然是穿著校服，但是也掩蓋不住小姑娘的高顏值；高鼻梁、大眼睛，頭髮有點自然鬈，就好像一個精緻的洋娃娃。

報導指出，很多網民看了這張照片表示，小姑娘和古力娜扎長得實在是太像了吧；孩子年紀這麼小，五官雖然沒有完全長開。但是顏值就已經這麼高了，長大之後一定是一個數一數二的美女。

報導說，這個小女孩的五官非常立體，尤其孩子笑起來的時候非常的漂亮，有點兒神似古力娜扎。這回大家相信了，原來那些都是真實的，並不是傳聞；的確，滿大街的熱巴和娜扎。新疆真是盛產美女的地方，都是這樣濃眉大眼的寶寶。

迪麗熱巴是新疆美女。（取材自微博）

不僅如此，還有一個小學生和明星迪麗熱巴撞臉啦！簡直是年幼版的迪麗熱巴實在是太像了。據報導，照片中可以看到，老師正在教這個小姑娘彈吉他；孩子嘴角微微上揚，非常的認真，就是這麼一個普通的動作，很多網民覺得這個小學生長得非常像迪麗熱巴。他們甚至覺得這是迪麗熱巴失散多年的妹妹，根本就是天生麗質。

新疆女孩的顏值都非常高，那麼新疆男孩的顏值是不是也和女生的顏值一樣高呢？前段時間在四川走紅的新疆小帥哥，他是塔吉克族的。也是一名小學生。攝影 師把他的照片上傳到網上之後走紅了。這位小男生長得非常的帥氣，尤其笑起來的樣子非常迷人、非常療癒；純真爛漫的笑容，清澈乾淨，們的自信是從骨子裡散發出來的。