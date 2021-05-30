只差100公里…15頭亞洲象持續北上 逼近昆明

15頭野生亞洲象在雲南一路繼續北遷。（新華社）

原本生活在西雙版納國家級自然保護區的15頭亞洲象群，4月16日離開棲息地後一路向北遷移，在峨山縣逗留6天後已於5月29日19點前後在玉溪市紅塔區六龍公路附近被發現，象群已進入玉溪市紅塔區境內，距離雲南省會昆明僅100多公里。

央廣網報導，原生活棲息在西雙版納的17頭亞洲象群從普洱市墨江縣遷徙至玉溪市元江縣。4月24日，其中2頭返回普洱市墨江縣，其餘15頭像繼續向北遷移。象群先後途經玉溪市元江縣、紅河州石屏縣寶秀鎮、玉溪市峨山縣大維堵村一帶，於5月26日進入峨山縣雙江街道，27日穿過峨山縣城到達縣城北1.8公里處，5月29日進入玉溪市紅塔區境內。

15頭北遷野象逼近昆明。（新華社）

專家表示，亞洲象是亞洲現存最大的陸生野生動物，在中國 主要分布在雲南西雙版納、普洱、臨滄三個州市，數量約300頭。從象群所處位置和近期活動特點看，有繼續向北偏東遷徙的趨勢。雲南省林草局已成立亞洲象全防範工作領導小組，負責指揮調度沿線安全防範工作，將採取多種措施防止象群北遷。

國家動物博物館 副館長張勁碩表示，野生亞洲象具有較強的攻擊性，民眾應避免與牠們正面接觸，尤其是像這群亞洲象牠長距離遷徙，而長時間又沒有找到合適的棲息地，對牠們來講的這種心理壓力也是非常大的，這時候很容易被激怒。

這群亞洲象為什麼離開原棲息地一路北上？張勁碩表示，亞洲象以一個家庭或者一定的種群為「單位」，如果原本的棲息地已不足以容納，很多「單位」就是要進行擴散。擴散的過程中，往北往南其實就是不定向的，牠一直往北的話，實際上第一跟牠正常的擴散是有關係；第二的話可能也跟牠尋找食物，甚至迷失方向也是有可能的。牠現在一直往北走，「我覺得最主要的原因還是在於有可能是因為這個方向並沒有很多或者是很好的適合這一群亞洲象生存的環境或者說是棲息地。」「這群亞洲象肯定是還沒有找到合適的棲息地，所以牠還在往北上或者說是在不同的方向在不斷的尋找。」