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四川三星堆出土3人像 網喻：古蜀TFboys

中國新聞組／北京30日電
三星堆最新出土的青銅人坐像。（取材自央視新聞）
三星堆最新出土的青銅人坐像。（取材自央視新聞）

四川三星堆遺址日前新出土的三件人像，竟被網友比喻為「古蜀TFboys」，近日又在遺址發現了銅鈴和石磬。另外，三星堆遺址將聯合金沙遺址申報世界文化遺產。

紅星新聞報導，在三星堆遺址4號坑中日前發現三件扭頭跪坐人像，它們雙手合十，頭向右轉，臉部特徵於三星堆大多數青銅人頭像的風格不同。

有網友比喻出土的三件套扭頭跪坐人像是「古蜀文明的TFboys」，中國考古學會理事長王巍聽到後，覺得網友腦洞很大，很可愛，在三星堆遺址發掘現場，王巍表示，「可以這麼說，這三件，在別的地兒沒見過，挺有意思的。他們的頭像應該是很一致的，但上面究竟是什麼，仍然是個謎題。」

王巍說，「古蜀文明是夏商周時期中華文明當中非常有特色的一支。」他表示，古蜀文明有幾個特點，一個是神祕，「為什麼三星堆能引起全世界的關注，因為神祕、奇特是最大的特點，也獨樹一幟。」

目前，在三星堆遺址八號坑的一角，發現幾個銅鈴，很集中。同時石磬也在三星堆遺址發現，王巍說，以前認為是幾個石板，結果拼接出來後，發現是石磬，「有一個孔，可以掛起來敲擊。所以，三星堆吸收了中原系統中的音樂，而且重要的是，它很可能是在宮廷，尤其是在祭祀當中應用，不是在一般的場合（使用）。」

三星堆遺址新發掘的青銅頂尊人像。（新華社）
三星堆遺址新發掘的青銅頂尊人像。（新華社）

另據新華社報導，三星堆、九寨溝、大熊貓是四川省最具代表性的文化旅遊資源。2019年，四川省在國家文物局的支持下，啟動三星堆遺址新一輪考古發掘工作。截至目前，三星堆新發現6個「祭祀坑」已出土重要文物一千餘件。

四川省副省長羅強表示，三星堆遺址將聯合金沙遺址申報世界文化遺產，加快建設三星堆國家遺址公園，持續推動三星堆所承載的中華優秀傳統文化創造性、創新性發展。

在四川德陽廣漢市三星堆遺址發現的罕見青銅頂尊人像。（新華社）
在四川德陽廣漢市三星堆遺址發現的罕見青銅頂尊人像。（新華社）

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