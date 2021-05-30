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成都寵物幼園專人陪玩 參觀的人：與富二代無異

中國新聞組／北京30日電
寵物的戶外訓練課程。（視頻截圖）
寵物的戶外訓練課程。（視頻截圖）

四川成都溫江區近日開設一家占地54畝的「寵物幼兒園」，為寵物提供「校車」接送、日託寄養、課程訓練等服務。園內還有兩個游泳池，管家全程陪吃陪玩。進園參觀的人說，這與「富二代」無異了，網民看到相片，直說：「這待遇，我承認，我酸了！」

中新網報導，「寵物幼兒園」的校車每天將被主人託管到這裡的寵物狗，從成都各個城區接到園區。「寵物管家」檢查完狗狗的身體狀況後就為牠們穿上「校服」，再根據寵物狗的大小以及品種進行「分班」，整個過程充滿儀式感。

寵物上游泳課。（視頻截圖）
寵物上游泳課。（視頻截圖）

據報導，「寵物幼兒園」負責人李勇表示，其實最初的一個初心，就是把狗狗當自己的孩子一樣，牠也是需要去「讀書」、去學習。到我們這邊的話，牠可以有更寬闊的一個活動空間，能夠有結識更多的一些狗狗朋友(的機會)。狗狗它其實也是需要社交，需要活動。

李勇表示，目前，園內日託寵物狗在15隻左右，且經常出現訂單量超過園區負荷的情況。

寵物幼兒園工作人員為狗狗穿校服。（視頻截圖）
寵物幼兒園工作人員為狗狗穿校服。（視頻截圖）

報導稱，在園區內，每一隻寵物狗都會在「寵物管家」的陪伴下，按照課程表進行訓練，有游泳課、行為糾正課、定點排泄課等。

報導指出，「寵物管家」 張一凡說，我們會給牠們上一些課程，就比如主人要求的行為糾正課、才藝課、飛盤課。邊牧這些就比較需要飛盤課。像那些大一點的狗狗，比如主人牽不到或者是要「暴衝」，我們就要糾正牠的行為習慣。才藝的話就是小型犬，小型犬我們會教牠轉圈、「裝死」。這樣回家的話，(寵物)跟主人會有一個互動，在養狗狗的生活中也會比較有樂趣。

每天傍晚，園區就會將日託的寵物狗送回主人家。寵物主人侯女士坦言，以前上班的時候她常會擔心自己的狗狗獨自在家，而現在這種日託的模式，幫助她緩解了白天和寵物分離的焦慮。

寵物上幼兒園還能坐「校車」。（視頻截圖）
寵物上幼兒園還能坐「校車」。（視頻截圖）

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