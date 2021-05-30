傳中國地方政府禁員工擁特斯拉 已購者須轉讓

中國一些地方政府和機構，出於安全方面的因素，正在對其屬下員工擁有特斯拉汽車的情況進行評估。（路透）

中國 一些地方政府和機構，出於安全方面的因素，正在對其屬下員工擁有特斯拉 （Tesla）汽車 的情況進行評估。

美國之音報導，這是今年3月中國當局禁止軍方人員及家屬駕駛特斯拉汽車進入軍事設施之後，特斯拉在中國遭遇的又一挫折。

彭博報導，中國浙江和廣西政府要求政府機構檢查並報告屬下員工擁有特斯拉汽車的情況，並明令禁止關鍵部門的員工駕車進入某些辦公區。報導說，中國氣象局告訴其員工不要購買特斯拉汽車，若已經擁有，則需要將車轉給他人。

全球最大的電動車廠家特斯拉2018年在上海建廠，2019年首批車下線，截至去年底，特斯拉在中國的銷量為14.7萬輛，約占其全球總銷量的30%。在過去兩年中，特斯拉汽車因其自動蒐集的各種數據可能帶來安全風險，引起中國當局的關注。

華爾街日報3月報導，因為擔心據稱特斯拉汽車內置攝像頭會持續記錄影像，獲取車輛使用時間、地點，以及與車輛同步的手機聯繫人名單等數據和資料，中國當局限制軍方人員和重要國企人員使用特斯拉汽車。中國還擔心，特斯拉汽車蒐集的某些數據可能會被發送回美國，對中國的國家安全造成威脅。

路透早前報導，北京和上海至少有兩個政府機構的官員收到主管口頭指示，不要在辦公區內停放特斯拉汽車。

為了消除中國對特斯拉汽車蒐集數據的擔憂，特斯拉近日表示，將在中國建立一個新設施儲存本地用戶的數據，並承諾把中國境內出售汽車收集的所有用戶數據留在中國境內。

另據財訊報導，2021年4 月，特斯拉最暢銷車款 Model 3首次在中國出現銷量重挫，中國政府布局下，中國電動車市場恐怕將進入轉折點，有可能重演當年中國山寨手機挑戰國際大廠的戲碼，更激烈的爭奪戰即將開打。

中國乘聯會日前公布中國新能源車（以電動車為主）4月的銷量，報告中顯示，全中國2021年4月賣出18.4萬輛新能源車，較2020年同期成長214%。

但是，中國特斯拉4月賣出2萬5845輛車，較3月賣出3萬5478輛，大幅減少9633輛。中國乘聯會同時指出，特斯拉4月從中國出口1萬4174輛車，意思是，特斯拉在中國內需市場只賣出1萬1671輛車，出口數量竟然比內銷還多。