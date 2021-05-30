我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

傳中國地方政府禁員工擁特斯拉 已購者須轉讓

中國新聞組／北京30日電
中國一些地方政府和機構，出於安全方面的因素，正在對其屬下員工擁有特斯拉汽車的情況進行評估。（路透）
中國一些地方政府和機構，出於安全方面的因素，正在對其屬下員工擁有特斯拉汽車的情況進行評估。（路透）

中國一些地方政府和機構，出於安全方面的因素，正在對其屬下員工擁有特斯拉（Tesla）汽車的情況進行評估。

美國之音報導，這是今年3月中國當局禁止軍方人員及家屬駕駛特斯拉汽車進入軍事設施之後，特斯拉在中國遭遇的又一挫折。

彭博報導，中國浙江和廣西政府要求政府機構檢查並報告屬下員工擁有特斯拉汽車的情況，並明令禁止關鍵部門的員工駕車進入某些辦公區。報導說，中國氣象局告訴其員工不要購買特斯拉汽車，若已經擁有，則需要將車轉給他人。

全球最大的電動車廠家特斯拉2018年在上海建廠，2019年首批車下線，截至去年底，特斯拉在中國的銷量為14.7萬輛，約占其全球總銷量的30%。在過去兩年中，特斯拉汽車因其自動蒐集的各種數據可能帶來安全風險，引起中國當局的關注。

華爾街日報3月報導，因為擔心據稱特斯拉汽車內置攝像頭會持續記錄影像，獲取車輛使用時間、地點，以及與車輛同步的手機聯繫人名單等數據和資料，中國當局限制軍方人員和重要國企人員使用特斯拉汽車。中國還擔心，特斯拉汽車蒐集的某些數據可能會被發送回美國，對中國的國家安全造成威脅。

路透早前報導，北京和上海至少有兩個政府機構的官員收到主管口頭指示，不要在辦公區內停放特斯拉汽車。

為了消除中國對特斯拉汽車蒐集數據的擔憂，特斯拉近日表示，將在中國建立一個新設施儲存本地用戶的數據，並承諾把中國境內出售汽車收集的所有用戶數據留在中國境內。

另據財訊報導，2021年4 月，特斯拉最暢銷車款 Model 3首次在中國出現銷量重挫，中國政府布局下，中國電動車市場恐怕將進入轉折點，有可能重演當年中國山寨手機挑戰國際大廠的戲碼，更激烈的爭奪戰即將開打。

中國乘聯會日前公布中國新能源車（以電動車為主）4月的銷量，報告中顯示，全中國2021年4月賣出18.4萬輛新能源車，較2020年同期成長214%。

但是，中國特斯拉4月賣出2萬5845輛車，較3月賣出3萬5478輛，大幅減少9633輛。中國乘聯會同時指出，特斯拉4月從中國出口1萬4174輛車，意思是，特斯拉在中國內需市場只賣出1萬1671輛車，出口數量竟然比內銷還多。

中國 特斯拉 汽車

上一則

友華派變臉了？陸克文籲各國「抱團」對付中國

下一則

天舟二號升空送貨 快遞魚香肉絲、宮保雞丁上太空

延伸閱讀

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅
財經簡訊

財經簡訊
特斯拉棄用雷達 Model 3不再是消費者「頂級優選」

特斯拉棄用雷達 Model 3不再是消費者「頂級優選」
彭博：中國部分機構在調查員工是否開特斯拉

彭博：中國部分機構在調查員工是否開特斯拉

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
32歲的理髮師，因投資失敗，駕駛BMW轎車，衝撞正在過馬路人行道上的人群，多名行人被撞飛。（新浪微博照片）

大連BMW撞人群 5死5傷 男理髮師投資失敗報復社會

2021-05-23 09:42
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

2021-05-25 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞