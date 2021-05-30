中國新冠疫苗接種破6億劑 鍾南山：估年底「群體免疫」

中國工程院院士鍾南山指出，估計到今年年底，中國新冠病毒疫苗的覆蓋率能夠達到80%。（中新網）

據「健康浙江」微信公眾號昨發布，佛山近來出現數例本土確診病例，其中佛山市南海區28日新增的確診者，是一名年僅一歲的女嬰；各地積極推動打疫苗 ，據官方通報，截至28日，全國接種新冠疫苗累計已突破6億劑，何時能夠建立起「群體免疫」屏障？中國 工程院院士鍾南山指出，估計到今年年底，覆蓋率能夠達到80%。

綜合媒體報導，在廣州爆發疫情的荔灣區四個街區被調整為中風險地區，和另一處名為海龍街的低風險地區居民，被要求停止一切非必要活動，每戶每日只能有一人外出購物；區域內的餐廳、娛樂場所和學校均停業。

廣州市衛健委主任黃光烈指本次疫情傳播更快更強，需和病毒賽跑。

據報導，「五一」長假後，多地相繼出現零星的本土疫情，促使民眾更踴躍接種疫苗。但多地宣布6月10日起暫緩接種第一劑，以接種第二劑優先，官方宣稱這是為了避免出現「打了上針沒有下針」的情況，不過許多民眾在網路社群反映疫苗供應不足。

中國接種疫苗，自3月27日超過1億劑以來，持續加速。數據顯示，最近6天接種合計突破1億劑，26日一天就接種超過2000萬劑。

美國 「財富」雜誌報導，中國現在的接種6億劑幾乎是美國的兩倍，不過，就人均而言，中國的疫苗接種仍落後於美國和歐盟。歐美接種的疫苗劑量分別足以覆蓋45.1%和25.8%的人口。報導也指出，以目前的速度，中國將在90天內完成為70%人口接種疫苗，而美國以目前的速度接種，將在102天內達到這一臨界點。

據中國新聞網報導，鍾南山昨晚指出，按照疫苗保護率達到70%計算，中國的疫苗覆蓋率需要達到近80%，才有可能形成群體免疫。「據我所知，在7月初，全國應該達到40%，今年年底能夠達到80%。」但他也憂心指當前疫苗產能仍需加強。