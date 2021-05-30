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中國新冠疫苗接種破6億劑 鍾南山：估年底「群體免疫」

中國新聞組╱北京30日電
中國工程院院士鍾南山指出，估計到今年年底，中國新冠病毒疫苗的覆蓋率能夠達到80%。（中新網）
中國工程院院士鍾南山指出，估計到今年年底，中國新冠病毒疫苗的覆蓋率能夠達到80%。（中新網）

據「健康浙江」微信公眾號昨發布，佛山近來出現數例本土確診病例，其中佛山市南海區28日新增的確診者，是一名年僅一歲的女嬰；各地積極推動打疫苗，據官方通報，截至28日，全國接種新冠疫苗累計已突破6億劑，何時能夠建立起「群體免疫」屏障？中國工程院院士鍾南山指出，估計到今年年底，覆蓋率能夠達到80%。

綜合媒體報導，在廣州爆發疫情的荔灣區四個街區被調整為中風險地區，和另一處名為海龍街的低風險地區居民，被要求停止一切非必要活動，每戶每日只能有一人外出購物；區域內的餐廳、娛樂場所和學校均停業。

廣州市衛健委主任黃光烈指本次疫情傳播更快更強，需和病毒賽跑。

據報導，「五一」長假後，多地相繼出現零星的本土疫情，促使民眾更踴躍接種疫苗。但多地宣布6月10日起暫緩接種第一劑，以接種第二劑優先，官方宣稱這是為了避免出現「打了上針沒有下針」的情況，不過許多民眾在網路社群反映疫苗供應不足。

中國接種疫苗，自3月27日超過1億劑以來，持續加速。數據顯示，最近6天接種合計突破1億劑，26日一天就接種超過2000萬劑。

美國「財富」雜誌報導，中國現在的接種6億劑幾乎是美國的兩倍，不過，就人均而言，中國的疫苗接種仍落後於美國和歐盟。歐美接種的疫苗劑量分別足以覆蓋45.1%和25.8%的人口。報導也指出，以目前的速度，中國將在90天內完成為70%人口接種疫苗，而美國以目前的速度接種，將在102天內達到這一臨界點。

據中國新聞網報導，鍾南山昨晚指出，按照疫苗保護率達到70%計算，中國的疫苗覆蓋率需要達到近80%，才有可能形成群體免疫。「據我所知，在7月初，全國應該達到40%，今年年底能夠達到80%。」但他也憂心指當前疫苗產能仍需加強。

民眾29日在廣州市天河體育中心新冠疫苗臨時接種點排隊等候接種新冠疫苗。 （中新社...
民眾29日在廣州市天河體育中心新冠疫苗臨時接種點排隊等候接種新冠疫苗。 （中新社）

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