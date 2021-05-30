疫苗緊缺 印度媒體呼籲撥通中國的電話

印度經濟時報近日有篇文章，原題是：擺脫印度的疫苗緊缺問題有一個辦法：撥通中國的電話。圖為中國國藥研發的新冠疫苗。（取材自中新網）

印度 經濟時報近日有篇文章，原題是：擺脫印度的疫苗 緊缺問題有一個辦法：撥通中國 的電話。

印度的疫苗戰略失敗了。對第二波新冠疫情的輕視態度，以及錯誤地認為國產疫苗能勝任為10億成年人接種的任務，導致印度陷入困境。

環球網報導，但只要當局現實一點，還是有辦法擺脫困境的。這就是從中國獲得疫苗。由於目前印度的疫苗接種率僅有約3%，中國疫苗或許無法幫印度實現群體免疫，但至少可以確保在下一波疫情中，成千上萬印度人不會因為缺乏醫院床位或氧氣喪生。

為實現這一目標，印度必須跟中國談。這一點說起來容易，做起來難。新德里面臨棘手的問題，從長期領土爭端到對北京一帶一路倡議的深深懷疑。

印度形形色色的政治家將發現，很難突然倡導民眾接種中國國藥和科興生物的疫苗。然而，現在還有什麼比把印度人從可避免的死亡中拯救出來，並持久地重振經濟更重要的國家利益？

印度仍是一個臨床護理不完善、缺乏醫療保險的發展中國家，因此應該盡可能早地讓更多的人接種。即使他們中的一些人感染了疾病，也應該沒有多少人需要住院治療。另一個人口眾多的國家印度尼西亞發現，中國科興疫苗在防止醫護人員住院和死亡方面的效果達到95%以上。這應該給印度帶來信心。

印度新聞18網站報導，印度古吉拉特邦高等法院日前聽取有關該邦疫情形勢和其他一些相關問題的報告。隨後法院表示，政府應該從長遠考慮，特別加強該邦農村地區的衛生基礎設施建設。

報導稱，該法院法官特里維迪進一步提到全球各國的防疫對比。特里維迪先拿印度與七個歐洲國家進行比較，稱這些發達國家合在一起的確診和死亡人數比印度還要多。

隨後他提到中國，「你們只能和中國作比較。（但）沒法比。在那執行的「中國式紀律」，在這執行不了，所以，還是加強建設醫療基礎設施吧。」

另據新華社報導，泰國食品和藥物管理局28日宣布批准中國國藥集團新冠疫苗註冊。泰國食品和藥物管理局秘書長拜訕當天在發布會上表示，國藥集團提交的疫苗註冊申請已獲批准，該疫苗需接種2劑，間隔21至28天。