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疑首領經驗不足 15亞洲象「迷途」 40天肇事412起

中國新聞組╱北京29日電
當地以貨車及警車封路仍無法阻擋象群通過。（取材自人民日報）
當地以貨車及警車封路仍無法阻擋象群通過。（取材自人民日報）

雲南玉溪市峨山縣近日出現罕見一幕，15頭野生亞洲象出現在縣城街頭。這15頭大象4月中旬離開西雙版納國家自然保護區北上遷徙，27日左右出現在峨山縣城，當局曾以貨車和警車阻攔，但不成功。據了解，「一路北上」的15頭大象40天來「肇事」412起，直接經濟損失近680萬人民幣。

來源：YouTube

據澎湃新聞網報導，原本有17頭大象於4月16日離開西雙版納國家級自然保護區，其中兩頭象在普洱市境內離開象群，其餘15頭繼續路北行約400公里，迄今只距雲南省會昆明市100公里左右。

峨山縣警方一度疏散象群可能經過的地方，要求居民留在家中不要外出，以免危險。警方以重型貨車阻檔道路，並以警燈和警笛驅趕象群，但均不成功。象群26日進入市區，並到27日晚才離開進入縣城附近的山林棲息。

雲南省森林消防總隊出動無人機監測象群移動，有專家指大象可能迷路，但沒定論。當局曾計畫捕捉象群，但有專家示警難度大，「無法同時對15頭野象麻醉捕捉…麻醉後40分鐘內必須幫助牠們甦醒」，當局目前希望將象群困在山林裡，驅趕、捕捉、讓其下山都會帶來危險性。

新京報報導，「象群處在無序遊走狀態，一直往北走，這樣的行為不可思議。」雲南大學生態與環境學院教授陳明勇解釋道，這個季節正是森林中亞洲象食物青黃不接的時候，往北由於海拔不斷上升，山林中的食物更為稀少，因此表現不同尋常。「有一個可能是象群首領經驗不足，出現迷路狀況。」

據悉，中國的亞洲象主要分佈在雲南省西雙版納州、普洱市和臨滄市一帶，數量大約為300頭左右。此次罕見向北遷徙的15頭亞洲象，原生活在西雙版納州國家級自然保護區勐養子保護區。

原本17頭亞洲象變15頭，因為有兩頭在中途喝醉「掉隊」。（取材自新京報）
原本17頭亞洲象變15頭，因為有兩頭在中途喝醉「掉隊」。（取材自新京報）

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