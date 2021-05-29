我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

1歲小象吃200斤酒糟 醉倒脫隊 村民：來了都是客

中國新聞組／北京29日電
象群路過農田。（取材自時代周報）
象群路過農田。（取材自時代周報）

15頭亞洲象40天來在雲南多地一路逛吃，一隻一歲的小象還吃下200斤酒糟「醉倒」，酣睡在路邊脫隊。

來源：YouTube

時代周報報導，有峨山縣當地村民表示，這群野生亞洲象踏過農田、穿過村莊，一路「逛吃」。該村民說：「沒有關係，來了都是客。」

5月24日20時左右，象群進入玉溪峨山縣小街街道、大維堵小寨組附近開始覓食，並於25日清晨離開小寨組。但其中一頭年幼小象因覓食了大約200斤酒糟，「醉倒」在大維堵小寨組。

峨山縣一位村民表示，他2天前（26日）就看到大象了，「它們跑到隔壁田裡找東西吃，壓壞了不少秧苗」、「鼻子一卷就把稻子連根拔起了吃掉了」。

5月27日晚間，15頭亞洲象群進入玉溪峨山縣城，並在峨山縣城熠峨路和昆磨高速民房附近徘徊。現場視頻顯示，有居民拍到當晚象群扎堆在一間廠房前，不斷用鼻子拍擊鐵質大門，有大象還誤入民居，偷吃食物。

雲南省森林消防總隊相關人士表示，28日7時許，象群已離開峨山縣城市區，向北活動至縣城北側峨峰山山脊一線林地內。

已經遷徙了超過400公里的象群，沒有人知道它們還要漂泊多久、去往哪裡。

象群進入民居覓食。（取材自時代周報）
象群進入民居覓食。（取材自時代周報）

YouTube

上一則

許留山收攤 「芒果西米撈」記憶飄零

下一則

疑首領經驗不足 15亞洲象「迷途」 40天肇事412起

延伸閱讀

15象一路向北 從西雙版納北遷距昆明百公里

15象一路向北 從西雙版納北遷距昆明百公里
一路有你（一一）

一路有你（一一）
普洱→玉溪→峨山…15亞洲象一路向北 漫步雲南街頭

普洱→玉溪→峨山…15亞洲象一路向北 漫步雲南街頭
機艙內口罩不戴滿且無禮 開罰9000至1.5萬美元

機艙內口罩不戴滿且無禮 開罰9000至1.5萬美元

熱門新聞

女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS