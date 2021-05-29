1歲小象吃200斤酒糟 醉倒脫隊 村民：來了都是客

象群路過農田。（取材自時代周報）

15頭亞洲象40天來在雲南多地一路逛吃，一隻一歲的小象還吃下200斤酒糟「醉倒」，酣睡在路邊脫隊。

來源：YouTube

時代周報報導，有峨山縣當地村民表示，這群野生亞洲象踏過農田、穿過村莊，一路「逛吃」。該村民說：「沒有關係，來了都是客。」

5月24日20時左右，象群進入玉溪峨山縣小街街道、大維堵小寨組附近開始覓食，並於25日清晨離開小寨組。但其中一頭年幼小象因覓食了大約200斤酒糟，「醉倒」在大維堵小寨組。

峨山縣一位村民表示，他2天前（26日）就看到大象了，「它們跑到隔壁田裡找東西吃，壓壞了不少秧苗」、「鼻子一卷就把稻子連根拔起了吃掉了」。

5月27日晚間，15頭亞洲象群進入玉溪峨山縣城，並在峨山縣城熠峨路和昆磨高速民房附近徘徊。現場視頻顯示，有居民拍到當晚象群扎堆在一間廠房前，不斷用鼻子拍擊鐵質大門，有大象還誤入民居，偷吃食物。

雲南省森林消防總隊相關人士表示，28日7時許，象群已離開峨山縣城市區，向北活動至縣城北側峨峰山山脊一線林地內。

已經遷徙了超過400公里的象群，沒有人知道它們還要漂泊多久、去往哪裡。