中國人造太陽 1.2億℃燃燒101秒 創核聚變紀錄

中科院合肥物質科學研究院「人造太陽」創造新的世界紀錄。（新華社／中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所供圖）

中國 中科院合肥物質科學研究院昨天成功實現「人造太陽」1.2億℃ 101秒的新的世界紀錄，將原紀錄1億℃ 20秒延長5倍，未來中國將建設世界首個核聚變示範電站。

新華社報導，5月28日凌晨3時，在中科院合肥物質科學研究院，有「人造太陽」之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）創造新的世界紀錄，成功實現可重複的1.2億℃ 101秒和1.6億℃ 20秒等離子體運行，向核聚變能源應用邁出重要一步。

EAST是中國國家發改委批准立項的「95」國家重大科技基礎設施，擁有類似太陽的核聚變反應機制。核聚變能源的原材料在地球上幾乎取之不竭，排放無汙染，被視為「終極能源」。

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實現核聚變發電的兩大難點是實現上億度點火和穩定長時間約束控制。本次實現1.2億℃ 101秒等離子體運行，是基於40年來的努力，中國首次在國際上採用全金屬主動水冷第一壁、高性能鎢偏濾器等關鍵技術。

目前，EAST上的核心技術有200多項、專利近2000項，匯聚「超高溫 」、「超低溫 」、「超高真空」、「超強磁場」、「超大電流」等尖端技術於1爐。總功率達34兆瓦，相當於約6.8萬台家用微波爐一起加熱。為了讓1億℃與零下269℃共存，要用地表大氣壓約1/100000000000強度的「超高真空」隔熱。為支撐這個複雜極端系統，EAST上近百萬個零部件協同工作。

中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤表示，實現新紀錄，進一步證明核聚變能源的可行性，也為邁向商用奠定物理和工程基礎。

報導稱，下一代「人造太陽」中國聚變工程實驗堆已完成工程設計。根據中國磁約束核聚變路線圖，未來瞄準建設世界首個核聚變示範電站。