中國人吃瓜自由離不開她 91歲「瓜奶奶」吳明珠失智

在吳明珠心中，瓜的地位極重。（取材自人民日報）

中國 是世界上最大的西瓜生產國和消費國，而這背後，是被大家親切地稱為新疆 「瓜奶奶」的吳明珠蘊藏了畢生的心血和初心。

據媒體報導，「中國人能自由吃瓜離不開這位奶奶」近日登上熱搜第一，而這位奶奶，正是中國工程院院士吳明珠，她培育了30多個品種，包括「皇后」甜瓜、「8424」西瓜等，為新疆及全國的甜瓜、西瓜事業作出了突出貢獻。

據報導，吳明珠1930年出生在湖北武漢，1953年畢業於西南農學院園藝系果蔬專業，和袁隆平是同學。大學畢業後，她被分配至中央農村工作部，但她堅持要求到新疆吐魯番地區工作。

吳明珠和袁隆平是同學。（取材自人民日報）

吳明珠把畢生精力都奉獻給新疆的甜瓜、西瓜育種事業，1962年底，吳明珠和同事一起選育出了紅心脆、香梨黃、小青皮等，上世紀90年代，她的團隊又選育出了知名的「8424」，成為江浙一帶早熟優質西瓜主栽品種並逐漸向北方各省擴展。同行又用這些品種培育出「子子孫孫」，使得新疆甜瓜、西瓜大放異彩。

報導稱，新疆自治區推薦吳明珠為中國工程院院士候選人的材料上寫著：為新疆及全國的甜瓜、西瓜事業作出了突出貢獻，被譽為「西部瓜王」；收集整理了新疆甜瓜地方品種，挽救了一批瀕臨絕跡的資源。她培育的甜瓜早、中、晚熟系列品種，種植面積曾覆蓋新疆主要商品瓜產區的80%，在吐魯番、鄯善縣等地湧現出一批甜瓜致富村。

直到2017年，87歲的吳明珠才戀戀不捨地放下工作。如今，吳明珠已91歲高齡，患有阿茲海默症 ，雖已認不出人，但有關種瓜的記憶還在，在她的大腦中頑強地與阿茲海默症 抗爭。

吳明珠的兒子楊夏說，「母親曾說，一個人的追求，只有和國家、人民的利益一致時，才會得到大家的支持，也才會有動力」。

網友不捨：瓜果那麼甜，是因為有人幫我們吃了苦。